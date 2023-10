MONTRÉAL, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat avec Exploration Brunswick inc. (« Brunswick »), a le plaisir d’annoncer l’identification de nouvelles pegmatites à spodumène sur le projet Elrond, qui est situé dans la région d’Eeyou-Istchee Baie-James. Les équipes de terrain ont débuté sur Elrond en septembre à la suite de la levée complète des interdictions d’accès à la Baie-James.



Le projet Elrond est présentement détenu à 100 % par Midland et fait partie d’une entente d’option signée avec Brunswick en novembre 2022 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 10 novembre 2022).

Zone Arwen : Nouvelle pegmatite à spodumène découverte sur Elrond

Cet affleurement de pegmatite à spodumène découverte sur Elrond et nommé l’indice Arwen, est exposé sur une aire d’environ 250 mètres par 100 mètres et a un pendage faible vers le nord. Cette pegmatite à spodumène demeure ouverte dans toutes les directions.

L’indice Arwen est bien minéralisé avec la présence de cristaux de spodumène partout sur l’affleurement avec une zone à plus haute teneur mesurant approximativement 75 mètres par 15 mètres qui contient jusqu’à 30 % de spodumène. Les cristaux de spodumène sont bien formés et mesurent jusqu’à 30 centimètres de longueur.

Cette nouvelle découverte fait partie d’un plus grand secteur où l’on retrouve d’autres pegmatites différenciées stériles. Les résultats d’analyses du laboratoire sont en attente. Brunswick prévoit forer ces nouveaux indices en 2024.

Midland détient aussi à 100 % la propriété Elrond Extension (comprenant 61 claims) à l’ouest du projet Elrond.

Mise en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels Brunswick, Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland, personne qualifiée selon le Règlement 43-101et qui a également vérifié les données du projet Elrond rapportées dans ce communiuqé de presse.

