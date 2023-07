MONTRÉAL, 04 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland Inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer la reprise des travaux de forage dans le secteur de la récente découverte de nickel-cuivre (« Ni-Cu ») appelée Santos. La découverte de cette zone avait été faite lors du premier programme de forage complété par Rio Tinto Exploration Canada inc. (« RTEC ») sur la propriété Tête Nord. Le prochain programme de forage qui débute testera de nouvelles cibles géophysiques prometteuses situées à proximité de Santos, mais également plus au sud dans le secteur des indices Palmeiras et Savane.



La propriété Tête Nord, qui est présentement détenue à 100% par Midland, est sous entente d’option depuis décembre 2021 avec RTEC et est située près de la ville de La Tuque, au Québec (voir le communiqué de presse de Midland daté du 2 décembre 2021).

Faits saillants :

Début d’un nouveau programme de forage de 6 sondages totalisant jusqu’à 1 900 mètres;

Plusieurs nouvelles cibles de forage identifiées dans les secteurs de Santos et Palmeiras au nord de l’ancienne mine de Ni-Cu Lac Édouard;

Nouvelles cibles de forage à Savane

Nouvelles cibles de forage à Santos et Palmeiras

Au cours des derniers mois, des levés de gravimétrie au sol ont été complétés dans le secteur de la nouvelle zone de Ni-Cu Santos, ainsi que plus au sud le long de la même structure orientée nord-sud, dans le secteur de l’indice Palmeiras. Ce levé de gravimétrie a permis d’identifier de nouvelles cibles de forage prometteuses qui sont favorablement positionnées à proximité de ces deux indices. Cette nouvelle campagne de forage consistant en six (6) sondages totalisant jusqu’à 1 900 mètres est planifiée débuter pour le début juillet et selon la situation des feux de forêts dans ce secteur de la provine de Québec.

Lors du premier programme de forage, le sondage MDLD0015 qui avait comme objectif de tester une anomalie VTEM et un « off-hole » qui avait été détecté dans le sondage MDLD0009, avait recoupé entre les profondeurs de 14 mètres et de 80 mètres le long du trou, plusieurs niveaux minéralisés en Ni-Cu contenus dans des horizons de gabbros altérés. Entre 20,11 et 22,79 mètres, le sondage avait recoupé 1,10% Ni et 0,71% Cu sur 2,68 mètres. Un peu plus profond entre 33,02 et 43,39 mètres, un intervalle minéralisé avait rapporté 0,45% Ni et 0,18% Cu sur 10,37 mètres(voir le communiqué de presse de Midland daté du 27 avril 2023). Cette nouvelle zone Santos est régionalement très bien située le long d’une structure nord-sud à environ 8 km au nord de l’ancienne mine de Ni-Cu Lac Édouard.

La modélisation du levé de gravimétrie au sol complété cet été dans le secteur de Santos a permis d’identifier une nouvelle anomalie située à quelques centaines de mètres au nord-ouest de la zone Santos. Au total, trois (3) sondages totalisant jusqu’à 900 mètres seront complétés dans le secteur de Santos. Deux de ces sondages testeront les extensions possibles au sud et à l’ouest de la zone Santos alors qu’un troisième sondage sera implanté au nord-ouest de Santos pour tester la nouvelle anomalie de gravimétrie.

À environ deux kilomètres au sud de Santos et le long de la même structure orientée nord-sud, une large anomalie de gravimétrie a été identifiée juste au nord de l’indice Palmeiras où des affleurements minéralisés de Melagabbro et de pyroxénites avaient été identifiés à proximité d’anomalies VTEM. Un (1) sondage de 300 mètres est planifié afin de tester cette nouvelle cible géophysique.

Forages additionnels sur l’indice Savane

Un levé de gravimétrie a aussi été complété dans le secteur de l’indice Savane. La première campagne avait permis de recouper un intervalle minéralisé ayant rapporté 1,07% Ni et 0,13% Cu sur 0,78 mètre entre 101,87 et 102,65 mètres dans le sondage MDLD0001. La modélisation du levé de gravimétrie a permis de mieux définir la forme de l’intrusion minéralisée à Savane et d’identifier deux lobes représentant de possibles portions d’intrusion minéralisée inconnus jusqu’à présent. Deux (2) sondages totalisant jusqu’à 700 mètres seront complétés afin de tester ces portions d’intrusions.

De plus, des travaux de prospection seront effectués à environ 750 mètres au nord-ouest de l’indice Savane afin de tenter d’expliquer la présence d’une nouvelle anomalie gravimétrique similaire à celle associée avec l’intrusion minéralisée en Ni-Cu de Savane.

À propos de la propriété de Ni-Cu Tête Nord

La propriété Tête Nord est située dans les roches mafiques et ultramafiques du Complexe de La Bostonnais, au nord de La Tuque qui contient l’ancienne mine Lac Edouard, qui a historiquement produit 50 000 tonnes à des teneurs de 1,50 % Ni et 0,50 % Cu (source : SIGEOM feuillet SNRC 31P09).

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de carotte.

La minéralisation retrouvée à l’ancienne mine Lac Édouard n’est pas nécessairement indicative de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Tête Nord de la Société.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de carottes de forage ont été envoyés chez ALS à Thunder Bay pour la préparation et chez ALS à Vancouver pour les analyses. Les échantillons ont été préparés avec l’ensemble RIORCK où l’ensemble de l’échantillon est broyé à 70% moins de 2mm avec un broyeur Boyd combinant broyage-séparation. Puis 1kg de matériel est pulvérisé au moins 85% passant 75 microns. Cette méthode inclut le nettoyage du broyeur et du pulvérisateur entre chaque échantillon. Les échantillons sont analysés pour la suite complète d’éléments utilisant la fusion lithium-borate (ME-ICP06 et ME-MS81), avec une digestion quatre acides et aqua regia (ME-MS61L et ME-MS41L), le S et C fournaise à induction (ME-IR08) et Au-Pt-Pd par détection en traces par pyroanalyse 30 g (PGM-MS23L). Cette série de 114 échantillons du sondage MDLD0015 incluait 8 standards CRMs et 13 blancs ainsi que 4 doubles de carottes pour un taux d’insertion de 28% de contrôle de la qualité. Les matériels de référence sont des standards interne CL-LG, CL-HG et EA-M, tous produits et certifiés de façon indépendante. ALS inclut un contrôle de qualité avec des blancs et des standards CRM, et 16 échantillons RTX ont été analysés deux fois comme doubles.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., Barrick Gold Corp., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

