Midland et Wallbridge recommencent le forage sur la nouvelle découverte aurifère sur Casault

MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »), a le plaisir d’annoncer le début d’une nouvelle campagne de forage afin de faire le suivi sur la nouvelle découverte aurifère qui avait été faite en 2021 dans la partie nord du projet Casault (« Casault » ou la « propriété »). Cette nouvelle découverte avait été faite le long d’une structure orientée NO-SE à environ 5 kilomètres à l’ouest du projet aurifère Martinière (« Martinière ») détenu par Wallbridge.



Nouveau programme de forage en suivi sur la découverte de 2021

Le programme de forage, qui débutera vers la fin du mois de mars 2022, consistera en trois (3) sondages totalisant environ 1 100 mètres et qui aura comme principaux objectifs de vérifier la continuité et de valider l’orientation de la zone aurifère du sondage de découverte CAS-21-123. Ce sondage avait rapporté un intervalle de 6,85 g/t Au sur 2,00 mètres de 254,40 à 256,50 mètres lors de la campagne de l’été 2021 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 21 octobre 2021). D’autres sondages additionnels sont en cours d’évaluation dans le secteur pour les prochains programmes de forage à venir.

Pour cette phase, trois (3) sondages sont planifiés pour un suivi du trou CAS-21-123. Deux (2) sondages seront effectués à proximité du trou CAS-21-123 et un troisième sondage sera complété plus au sud-est à environ 1 kilomètre le long de la même structure.

Un sondage de 350 mètres orienté vers le sud-ouest sera effectué en ciseau sur la même section que le trou CAS-21-123 afin de vérifier l’orientation des veines/intrusions qui contrôlent la minéralisation aurifère.



Un sondage de 400 mètres orienté vers le nord sera effectué afin de recouper la minéralisation en-dessous du trou CAS-21-123 et de vérifier les contrôles lithologiques et structuraux de la minéralisation aurifère dans ce secteur.



L’autre sondage de 350 mètres est localisé à environ 1 kilomètre au sud-est de la découverte et sera orienté vers le nord-est afin de tester la même structure que le sondage CAS-21-123. Le haut magnétique présent dans ce secteur pourrait indiquer la présence d’une pyroxénite contenant de la magnétite qui pourrait agir comme trappe chimique s’il y a présence d’or.

Nouvelle découverte aurifère de 2021

Le premier sondage (CAS-21-123) de la campagne de 2021 avait recoupé une nouvelle minéralisation aurifère avec un intervalle contenant de l’or visible, qui a livré une teneur de 6,85 g/t Au sur 2,00 mètres. Cette intersection est considérée significative puisqu’elle est située dans la partie nord, largement inexplorée, de la propriété Casault, où aucune zone aurifère n’avait été répertoriée jusqu’à présent, à environ 2 kilomètres de l’intersection anomale en or située la plus près, tant sur la propriété Casault que Martinière.

Ce sondage testait une structure bien définie, orientée NO-SE, interprétée à partir des données aéromagnétiques. Cette orientation structurale est reconnue comme étant un contrôle de la minéralisation aurifère à Fénélon et Martinière, et une série de grandes structures de cette orientation traverse aussi la propriété Casault. La structure particulière testée par le sondage CAS-21-123 s’étend sur une distance d’environ 8 kilomètres, traversant les propriétés Martinière, Casault et Doigt de Wallbridge, et a été historiquement testée par un sondage sur Martinière qui avait recoupé un intervalle titrant 30,40 g/t Au sur 0,44 mètre, mais qui n’avait pas fait l’objet d’un suivi jusqu’à maintenant.

L’intersection dans le sondage CAS-21-123 est associée à une zone minéralisée composée de chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite et électrum, un minéral d’or-argent, encaissée dans des roches déformées et fortement altérées en carbonates.

Propriété aurifère Casault

Le projet Casault est situé à environ 110 kilomètres à l’ouest de la ville de Matagami, entre les propriétés aurifères Martinière et Detour East de Wallbridge. Wallbridge a l’option d’acquérir une participation maximale de 65 % dans le projet de 177 km2 d’Exploration Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 18 juin 2020). Casault couvre sur plus de 20 kilomètres la ZDSL, le long de laquelle se trouvent les gîtes aurifères Martinière et Fénélon de Wallbridge et qui encaisse également la mine Detour Lake de calibre mondial, détenue par Agnico Eagle Mines Limited.

Le projet Casault englobe aussi la zone Vortex, un système aurifère disséminé associé à une syénite, où des intersections de forage titrant jusqu’à 1,38 g/t Au sur 26,5 mètres ont permis de suivre la zone sur une distance de 1,5 kilomètre.

Mises en garde

L'épaisseur réelle des intervalles signalés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de carotte.

La minéralisation présente sur les projets aurifères Fénélon et Martinière détenus par Wallbridge n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation pouvant être trouvée sur la propriété Casault détenue par Midland.

Contrôle de la Qualité

Les échantillons de carottes de forage du programme de forage 2021 sur Casault ont été coupés et ensachés sur place puis transportés aux installations d’AGAT Laboratories Ltd pour analyse. Les échantillons sont concassés à 75 % passant moins de 2 mm. Une fraction de 250 g, prélevée par diviseur à riffles, est pulvérisée à 85 % passant 75 microns. Des échantillons de 50 g sont analysés par pyroanalyse et AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 10 g/t Au sont automatiquement analysés par pyroanalyse avec fini gravimétrique ou analyse par tamisage métallique. Afin de vérifier pour la présence d’or libre grossier et à des fins d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité, Wallbridge demande des analyses par tamisage métallique pour les échantillons contenant de l’or visible. Ces résultats et les futurs résultats d’analyse pourraient varier de temps à autre en raison de nouvelles analyses effectuées à des fins d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité.

À propos de Wallbridge

Wallbridge s’affaire présentement à l’avancement de l’exploration et du développement de sa propriété Fenelon Gold, détenue à 100 % et située le long du corridor aurifère Detour-Fenelon, une ceinture aurifère émergente dans le nord-ouest québécois. À peine trois ans après la découverte des zones Area 51 et Tabasco/Cayenne, grâce à des programmes de forage totalisant plus de 300 000 mètres, Wallbridge a franchi une étape importante en annonçant une première ERM pour Fenelon Gold et une mise à jour de l’ERM pour la propriété aurifère Martinière totalisant 2,67 Moz Au dans la catégorie indiquée et 1,72 Moz Au dans la catégorie présumée (pour tous les détails des ERM, consultez le communiqué de Wallbridge daté du 9 novembre 2021 et le rapport technique déposé le 23 décembre 2021 sur SEDAR).

Les deux propriétés font partie du portefeuille de propriétés de 910 km2 détenu par Wallbridge le long du corridor aurifère Detour-Fenelon dans le nord de l’Abitibi au Québec, qui présente un grand potentiel de nouvelles découvertes sur les 97 kilomètres d’étendue latérale le long de cette ceinture sous-explorée.

Wallbridge est aussi gérant des travaux et actionnaire à 17,8 % de Lonmin Canada Inc., une société à capital fermé détenant un portefeuille de projets pour le nickel, le cuivre et les métaux du groupe du platine (MGP) dans le bassin de Sudbury en Ontario.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.



Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 en collaboration avec l’équipe technique de Wallbridge.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tel.: 450 420-5977

Fax: 450 420-5978

Email : info@midlandexploration.com

Website: https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f82b1c27-4a40-41ba-9688-4e7cda746635/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df6656aa-5c66-4b8f-a4da-d56d52e437a7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51477352-91a5-4789-9c95-ebb920d76945/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c04a1924-1e0e-4b48-bbb1-59e26b224f65/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbd297dd-28b4-4b57-850c-27db45fe3ac7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70e12439-15b0-4f7e-9fae-ac0b91604b80/fr