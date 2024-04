Midland States Bancorp, Inc. est un holding financier diversifié. Ses secteurs d'activité sont les suivants : banque, gestion de patrimoine et autres. Le secteur bancaire fournit une gamme de produits et de services financiers aux consommateurs et aux entreprises, notamment des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts hypothécaires et d'autres prêts à la consommation ; le financement d'équipements commerciaux ; la vente et la gestion de prêts hypothécaires ; des lettres de crédit ; divers types de produits de dépôt, notamment des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes à terme ; des services marchands ; et des services de gestion de trésorerie d'entreprise. Le secteur de la gestion du patrimoine exerce ses activités sous le nom de Midland Wealth Management, qui offre des produits et services de fiducie et de gestion du patrimoine, notamment des services de planification financière et successorale, de fiducie et de garde, de gestion des placements, de planification fiscale et d'assurance, de planification d'entreprise, de consultation et d'administration de régimes de retraite d'entreprise et des services de courtage de détail par l'entremise d'un courtier en valeurs mobilières tiers reconnu à l'échelle nationale.

Secteur Banques