Midway Holding AB est une société de conglomérat industriel basée en Suède. La société présente deux divisions, à savoir Technologie et Commerce. La division Technologie regroupe les filiales de la société actives dans les secteurs des fournitures de construction et de l'électronique industrielle, telles que Landqvist Mekaniska AB, Fas Converting Machinery AB, Haki AB et MidTrailer AB. La division Commerce regroupe les filiales de la société actives dans les secteurs de l'automobile, des machines de construction, des solutions d'entreprise et des équipements de communication, telles que Gustaf E Bil AB et NOM Holding AS. La société opère principalement en Suède et dans d'autres pays scandinaves.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation