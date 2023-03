Corée du Sud L'activité industrielle de février se contracte pour le huitième mois

L'indice désaisonnalisé des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour les fabricants sud-coréens s'est établi à 48,5 en janvier, inchangé par rapport à décembre et restant sous la barre des 50 depuis juillet 2022.

Le niveau de 50 sépare l'expansion de la contraction.

Les sous-indices ont montré que la production a diminué pour un dixième mois, mais à un rythme légèrement plus faible que le mois précédent, tandis que les nouvelles commandes ont diminué pour un huitième mois, avec un rythme également plus faible. Les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté pour un douzième mois, bien que le ralentissement se soit atténué par rapport aux deux mois précédents.

"Les données de l'enquête PMI pour le mois de février ont continué à dépeindre des conditions d'exploitation moroses dans le secteur manufacturier sud-coréen", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Sur une note plus positive, les producteurs de biens sud-coréens ont signalé des hausses de prix plus modérées, bien qu'encore fortes, au milieu du premier trimestre."

Selon l'enquête, la faiblesse des conditions économiques nationales et mondiales et les pressions inflationnistes, souvent causées par la faiblesse des taux de change, sont liées à la faiblesse de la demande globale. La faiblesse des devises a été citée comme l'un des principaux moteurs de la dernière baisse de la demande en provenance de l'étranger.

Reflétant la faiblesse de la demande, les arriérés de travail ont diminué au rythme le plus rapide depuis juillet 2020, et les stocks de produits finis ont connu leur plus forte hausse depuis novembre 2007.

L'inflation des prix des intrants s'est atténuée pour un quatrième mois pour atteindre le niveau le plus faible depuis novembre 2020. Cependant, la hausse des dépenses d'exploitation est restée forte dans l'ensemble, en grande partie sous la pression d'un taux de change faible et de la hausse des prix des matières premières.

Dans le même temps, le taux d'inflation des prix à la production a également ralenti, la dernière augmentation étant la deuxième plus faible en 27 mois.

L'optimisme des fabricants quant à la production future au cours de l'année à venir a augmenté pour un deuxième mois pour atteindre le niveau le plus élevé en cinq mois, aidé par les espoirs d'une reprise économique nationale et mondiale.