Les démocrates cherchent à limiter les pertes au profit des républicains au Congrès américain.

Dans une victoire cruciale pour le parti du Président Joe Biden, le Démocrate John Fetterman a renversé un siège de sénateur américain détenu par les Républicains en Pennsylvanie, battant le médecin vedette républicain Mehmet Oz et renforçant les chances de son parti de conserver la chambre.

L'ambiance à la Maison Blanche s'est améliorée au fur et à mesure que la nuit avançait, avec des assistants autrefois nerveux qui ont laissé le sourire s'installer sur leur visage et qui ont déclaré que les premiers signes pour les Démocrates étaient meilleurs que prévu. Sur Twitter, Biden a posté une photo de lui félicitant joyeusement par téléphone certains des vainqueurs démocrates.

À la Chambre des représentants, les républicains restaient favorisés pour obtenir une majorité qui leur permettrait d'arrêter le programme législatif de Biden. Au début de la journée de mercredi, le parti avait gagné six sièges démocrates à la Chambre, selon les prévisions d'Edison Research, soit un de plus que le minimum requis pour prendre le contrôle de la Chambre.

Ce chiffre pourrait changer. Seulement 13 des 53 courses les plus compétitives, selon une analyse de Reuters des principaux prévisionnistes non partisans, ont été décidées, ce qui laisse penser que le résultat final pourrait ne pas être connu avant un certain temps.

Le parti qui occupe la Maison Blanche perd presque toujours des sièges lors des élections au milieu du premier mandat de quatre ans d'un président, et Biden se débat avec une faible approbation du public depuis plus d'un an.

Mais les espoirs républicains d'une "vague rouge" de victoires se sont évanouis car les démocrates ont fait preuve d'une résilience surprenante dans plusieurs courses clés. Les démocrates ont été projetés comme les gagnants dans 11 des 13 concours serrés qui ont été décidés.

"Ce n'est définitivement pas une vague républicaine, ça c'est sûr", a déclaré le sénateur américain républicain Lindsey Graham lors d'une interview sur NBC.

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dans un communiqué : "Il est clair que les membres et les candidats démocrates de la Chambre dépassent largement les attentes dans tout le pays."

La colère des électeurs face à la décision de la Cour suprême, en juin, d'annuler le droit à l'avortement dans tout le pays a aidé les démocrates à limiter leurs pertes.

Une majorité républicaine à la Chambre, même étroite, serait en mesure de bloquer les priorités de Biden tout en lançant des enquêtes politiquement dommageables sur son administration et sa famille.

LE SÉNAT EN BALLOTTAGE

Le Sénat est toujours en ballottage, avec des batailles cruciales en Arizona, en Géorgie et au Nevada toujours en jeu.

La course au Sénat de Géorgie pourrait se terminer par un second tour le 6 décembre, avec le contrôle du Sénat en jeu. Les démocrates contrôlent actuellement le Sénat à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris pouvant briser toute égalité.

Trente-cinq sièges de sénateurs, les 435 sièges de la Chambre des représentants et trois douzaines de courses de gouverneurs étaient sur le bulletin de vote. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, l'un des principaux prétendants à la nomination présidentielle républicaine en 2024, a ajouté à son profil national croissant avec une victoire dominante sur le représentant démocrate Charlie Crist, a projeté Edison.

Plus de 46 millions d'Américains ont voté avant le jour du scrutin, par courrier ou en personne, selon les données du projet électoral américain, et les responsables électoraux des États préviennent que le comptage de ces bulletins prendra du temps.

(Les résultats en direct des élections dans tout le pays sont ici).

L'inflation élevée et le droit à l'avortement ont été les principales préoccupations des électeurs, avec environ trois électeurs sur dix choisissant l'un ou l'autre comme principale préoccupation, selon les sondages de sortie des urnes. La criminalité, qui était l'un des principaux thèmes des messages républicains au cours des dernières semaines de la campagne, n'a été le principal sujet de préoccupation que d'un électeur sur dix.

DISTRICTS COMPÉTITIFS

Les deux partis ont enregistré des victoires dans des districts compétitifs.

Dans le 2e district du Congrès de Virginie, la représentante démocrate Elaine Luria a perdu face à son adversaire républicaine Jennifer Kiggans dans un district que Biden a remporté par deux points. Mais dans le 7e district de l'État, que Biden a remporté en 2020 par 7 points de pourcentage, la représentante Abigail Spanberger a tenu tête à un challenger républicain.

Les responsables locaux ont signalé des problèmes isolés à travers le pays, notamment une pénurie de papier dans un comté de Pennsylvanie. Dans le comté de Maricopa, en Arizona - un champ de bataille clé - un juge a rejeté une demande républicaine de prolonger les heures de vote après que certaines machines de tabulation aient mal fonctionné.

Les problèmes ont attisé les affirmations sans preuves de l'ancien président républicain Donald Trump et de ses partisans selon lesquelles les défaillances étaient délibérées.

Des dizaines de candidats républicains ont repris les fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite de 2020 face à Biden était due à une fraude généralisée, suscitant la crainte des démocrates qu'ils puissent interférer dans la course à la présidence de 2024.

En Pennsylvanie, le candidat républicain au poste de gouverneur, Doug Mastriano, qui cherchait à annuler les résultats des élections de l'État après la défaite de Trump, a été battu par le démocrate Josh Shapiro. Les gouverneurs démocrates ont également repoussé de fortes contestations républicaines dans le Michigan et le Wisconsin, deux États qui resteront probablement des champs de bataille politique dans la course présidentielle de 2024.

Trump, qui a voté en Floride, a souvent fait allusion à une troisième course présidentielle. Il a déclaré lundi qu'il ferait une "grande annonce" le 15 novembre.

INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES

Les électeurs du Michigan, du Vermont et de la Californie ont approuvé des référendums inscrivant le droit à l'avortement dans la constitution de leur État ; une mesure visant à établir que la constitution de l'État du Kentucky ne protège pas l'avortement était trop serrée pour être prononcée.

Le principal problème qui pèse sur les démocrates est l'inflation annuelle obstinément élevée, qui, à 8,2 %, est le taux le plus élevé depuis 40 ans.

"L'économie est terrible. Je blâme l'administration actuelle pour cela", a déclaré Bethany Hadelman, qui a dit avoir voté pour des candidats républicains à Alpharetta, en Géorgie.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé cette semaine a révélé que seulement 39 % des Américains approuvaient la façon dont Biden a fait son travail. Certains candidats démocrates ont délibérément pris leurs distances avec la Maison Blanche alors que la popularité de Biden s'étiolait.

La cote de popularité de Trump est tout aussi basse, avec seulement 41 % des personnes interrogées dans un autre sondage récent de Reuters/Ipsos disant qu'elles le considèrent favorablement.

Au Congrès, une Chambre contrôlée par les républicains serait en mesure de contrecarrer les priorités démocrates telles que le droit à l'avortement et le changement climatique, tandis qu'un Sénat républicain aurait la mainmise sur les nominations judiciaires de Biden, y compris sur tout poste vacant à la Cour suprême.

Les républicains pourraient également lancer une épreuve de force sur le plafond de la dette du pays, ce qui pourrait ébranler les marchés financiers.

Les républicains auront le pouvoir de bloquer l'aide à l'Ukraine s'ils reprennent le contrôle du Congrès, mais les analystes estiment qu'ils sont plus susceptibles de ralentir ou de réduire le flux de l'aide économique et de défense.

(Reportages de Joseph Ax, Jason Lange, Doina Chiacu, Susan Heavey, Moira Warburton, Gram Slattery et Trevor Hunnicutt à Washington, Gabriella Borter à Birmingham, Michigan, Nathan Layne à Alpharetta, Géorgie, Masha Tsvetkova à New York, Tim Reid à Phoenix et Ned Parker à Reno, Nevada ; Rédaction de Joseph Ax et Andy Sullivan ; Montage de Scott Malone et Howard Goller)