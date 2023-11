Midway Limited est une société australienne de gestion de plantations et d'exportation de fibres de bois. La société est principalement impliquée dans l'achat, la transformation, la commercialisation et l'exportation de fibres de bois. Les secteurs d'activité de la société comprennent la fibre de bois, la logistique forestière et la gestion des plantations. Le secteur de la fibre de bois comprend les opérations primaires par lesquelles la société achète et vend son propre bois et celui de tiers. Le secteur de la logistique forestière offre des services de soutien à des tiers engagés dans la culture de la fibre de bois, y compris la récolte et le transport. Son secteur Plantation Management est engagé dans la fourniture de services de sylviculture, y compris sur des arbres appartenant au groupe et à des tiers. Le segment Plantation Management détient également tous les terrains et arbres de plantation appartenant au groupe. Son environnement opérationnel comprend la propriété de plantations et de terrains, l'approvisionnement en ressources forestières en Australie, la transformation, la manutention et l'exportation de fibres de bois, ainsi que le marché international des fibres de bois.

Secteur Sylviculture