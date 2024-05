Midwest Energy Emissions Corp. est une entreprise de technologies environnementales qui développe et fournit des solutions brevetées et exclusives à l'industrie mondiale de l'énergie, spécialisée dans les technologies d'élimination des émissions de mercure. La société fournit des solutions de capture du mercure grâce à son procédé breveté d'additif d'amélioration du sorbant (SEA) en deux parties, qui utilise une combinaison de science et d'ingénierie. Sa technologie SEA permet un contrôle total du mercure grâce à des solutions basées sur une compréhension scientifique des interactions réelles et probables impliquées dans la capture du mercure dans les gaz de combustion des centrales au charbon. Elle conçoit des systèmes et des matériaux adaptés et formulés spécifiquement pour les unités de combustion au charbon de chaque client. Sa solution à deux volets consiste en des additifs appliqués en amont sur le charbon ou directement dans la chaudière en quantités minimes, combinés à une solution d'injection de sorbant en aval pour assurer une capture maximale du mercure. Ses procédés préservent également les cendres volantes qui peuvent être vendues et recyclées en vue d'une utilisation bénéfique.

Secteur Services et équipements environnementaux