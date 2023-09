(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Alumasc Group PLC - Fournisseur de produits de construction et d'ingénierie basé à Kettering, en Angleterre - Le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 30 juin a chuté de 12% à 10,5 millions de livres sterling, contre 12,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est en légère baisse, à 89,1 millions de livres sterling, contre 89,4 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende annuel de 10,3 pence par action, en hausse de 3,0 % par rapport à 10,0 pence. La société s'attend à bénéficier des moteurs de croissance à long terme sur ses marchés. Déclare que l'exercice 2024 a démarré conformément à ses propres attentes. Note que la demande de produits de construction durables apporte de la résilience.

GRC International Group PLC - Fournisseur de produits et de services pour la gouvernance informatique, la gestion des risques et la conformité, basé à Ely, en Angleterre - Pour l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée à 1,6 million de GBP, contre 1,0 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 13,9 millions de livres sterling à 14,7 millions de livres sterling. Les frais administratifs passent de 9,1 millions de livres sterling à 10,4 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise constate que la dynamique des ventes reste "forte". "Notre croissance globale est alimentée par l'acquisition de clients par le biais de notre division de commerce électronique, le déploiement continu de l'expertise par le biais de notre division de services pour résoudre les problèmes des clients et créer des opportunités pour le déploiement de SaaS. La division SaaS soutient notre offre de cyber-résilience et de cyber-défense en profondeur et devrait soutenir une croissance organique à deux chiffres des facturations de la division pour l'exercice en cours", indique GRC International.

Luceco PLC - fabricant et distributeur d'éclairage - Le chiffre d'affaires du premier semestre a baissé de 5,0 % par rapport à l'année précédente, passant de 106,4 millions de livres sterling à 101,1 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 35 %, passant de 4,6 millions de livres sterling à 6,2 millions de livres sterling. Bien qu'inférieur, le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions de juillet. "Nous nous attendons maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année 2023 soit en nette progression par rapport à l'année dernière. Ce résultat est supérieur à la fourchette actuelle des attentes du marché", indique l'entreprise. En outre, il note que les stocks des clients ont semblé revenir à des niveaux normaux à la fin du premier semestre 2023.

Midwich Group PLC - Distributeur spécialisé dans l'audiovisuel sur le marché commercial, basé à Norfolk, en Angleterre - Le bénéfice avant impôts du premier semestre 2023 a bondi de 51 % pour atteindre 15,6 millions de livres sterling, contre 10,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 7,4 %, passant de 568,6 millions de livres sterling à 610,4 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende intérimaire de 5,5 pence par action, en hausse de 22 % par rapport aux 4,5 pence de l'année précédente. Cinq acquisitions ont été réalisées au cours du premier semestre 2023, pour un montant total de 18 millions de livres sterling. Elle s'attend à ce que la dynamique se poursuive au cours du second semestre 2023. Selon Stephen Fenby, directeur général, le carnet de commandes reste bien rempli. Il ajoute : "La région Europe, Moyen-Orient et Afrique s'est particulièrement bien comportée, avec de fortes améliorations du chiffre d'affaires organique, de la marge brute et du bénéfice d'exploitation ajusté."

Pebble Group PLC - Fournisseur de solutions logicielles pour les diffuseurs et les services de streaming basé à Weybridge, Angleterre - Au premier semestre 2023, le bénéfice avant impôts augmente de 11 % pour atteindre 3,1 millions de livres sterling, contre 2,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 5,0 %, passant de 60,3 millions de livres sterling à 63,3 millions de livres sterling. Le conseil d'administration estime que l'introduction d'un dividende n'est pas nécessaire à l'heure actuelle. Pour ce qui est de l'avenir, le PDG Christopher Lee déclare : "Nous continuons à mettre en œuvre nos stratégies déclarées pour Facilisgroup et Brand Addition. Les deux entreprises occupent des positions fortes et différenciées sur le marché et nous attendons avec impatience l'exercice 23, au cours duquel les résultats devraient être conformes aux attentes du marché."

