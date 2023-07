Midwich Group plc est un spécialiste mondial de la distribution audiovisuelle basé au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société sont le Royaume-Uni et l'Irlande, la région EMEA, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Les systèmes audiovisuels sont utilisés dans des domaines tels que les communications unifiées, la collaboration sur le lieu de travail et les solutions de signalisation numérique. Les utilisateurs finaux couvrent largement les marchés de l'entreprise, de l'éducation, du gouvernement, de l'événementiel, de la vente au détail, de l'hôtellerie, des soins de santé et du résidentiel. Ses clients sont principalement des installateurs et des revendeurs d'équipements audiovisuels sur le marché de l'audiovisuel professionnel. Les marques de la société comprennent Absen LED, BARCO, biamp, BrightSign, EPSON, HARMAN, Legrand, LG, Logitech, SONY, SHARP/ NEC, PHILIPS, poly, SHURE, SMART, SONOS, SAMSUNG, peerless-AV et Panasonic.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques