Mighty Craft Limited est un accélérateur de boissons artisanales qui dispose d'un portefeuille de boissons artisanales diversifié à l'échelle nationale. La société exploite plusieurs brasseries, distilleries, bars et restaurants dans toute l'Australie. Ses segments comprennent Better Beer et Craft. Le segment Better Beer se consacre à la vente et à la distribution de la gamme de produits Better Beer, provenant d'une partie liée, Better Beer Company Pty Ltd. Le segment Craft se consacre à la fabrication, à la vente et à la distribution de spiritueux et d'autres produits à base de bière, y compris l'exploitation de caves et de salles de brassage dans toute l'Australie. Le portefeuille de marques de la société comprend environ 14 entreprises artisanales actives dans les catégories des spiritueux, de la bière et des boissons prêtes à boire (RTD), dont Seven Seasons, 78 Degrees, Better Beer, Mismatch Brewing, Kangaroo Island Spirits, Brogan's Way, Hidden Lake et Foghorn Brewery. Les produits Seven Seasons comprennent le Green Ant Gin et le Bush Apple Gin.

Secteur Brasseurs