Mighty Craft Limited a annoncé la nomination de Grant Peck à son conseil d'administration en tant que président non exécutif, à compter du 27 novembre 2023. Grant a travaillé dans l'industrie des boissons au cours des trois dernières décennies et a occupé des postes de direction chez Lion Nathan dans les années 1990, puis chez Beringer Blass et ensuite chez Foster's Group entre 2004 et 2016, y compris lorsqu'il appartenait au brasseur mondial SAB Miller. M. Peck est un expert-comptable qui possède une vaste expérience dans le domaine des boissons, ayant occupé des postes de directeur financier chez CUB, Beringer Blass et McCormick Foods - un groupe de produits alimentaires de consommation coté à la Bourse de New York.

En outre, Grant a géré la chaîne d'approvisionnement de CUB pendant une longue période lorsque l'entreprise était un modèle multi-boissons. Grant a également géré de plus petites entreprises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire avec Sunny Ridge Farms. Plus récemment, Grant était PDG de la petite société McPhersons Limited, cotée à l'ASX, où il occupait à l'origine un poste de directeur non exécutif et de responsable du comité d'audit et de risque.