Mighty Craft Limited est une entreprise de boissons artisanales. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploitation de diverses brasseries, distilleries, bars et restaurants dans toute l'Australie. Elle permet à ses marques de développer la production, la distribution et les ventes. Son portefeuille de marques se compose d'environ 14 entreprises artisanales opérant dans les catégories des spiritueux, de la bière et des boissons prêtes à boire (RTD), dont Seven Seasons, 78 Degrees, Better Beer, Mismatch Brewing, Hills Cider, Jetty Road Brewery, Ballistic Beer Co, Kangaroo Island Spirits, Torquay Beverage Company, Slipstream, Sauce Brewing Co, Brogan's Way et Foghorn Brewery. Les produits de Seven Seasons comprennent le Green Ant Gin et le Bush Apple Gin. Les produits de Mismatch Brewing comprennent la Mismatch Lager, la Mismatch Session Ale, la Mismatch Pale Ale et la Mismatch Strawberry Sour. Les produits de Jetty Road Brewery comprennent la JR Pale Ale, la JR IPA, la JR XPA et la JR Steady Street. Les produits de 78 Degrees comprennent Classic Gin, Australian Whisky, Sunset Gin et Native Grain Whisky.

Secteur Brasseurs