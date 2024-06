Mijem Newcomm Tech Inc. est une société canadienne spécialisée dans les réseaux sociaux et la technologie. L'activité principale de la société est le développement et la monétisation d'applications en ligne et mobiles. La société fournit des solutions avancées pour créer une plateforme de marché social dynamique pour les communautés de la génération Z, telles que les étudiants, afin de se connecter avec leurs pairs et d'acheter, de vendre et d'échanger efficacement des biens et des services sur le campus et à l'extérieur de celui-ci. Ses technologies sont conçues pour aider des milliers d'étudiants d'universités et de collèges à travers les États-Unis et le Canada à se connecter en ligne et à s'engager dans le commerce centré sur le campus. L'entreprise a obtenu un brevet pour sa méthode de collecte et de traitement des données en ligne, qui permet d'améliorer l'efficacité de l'engagement et de la publicité auprès des consommateurs. Elle se concentre sur une nouvelle solution de nouvelle génération pour les étudiants. Elle se concentre également sur l'offre de Bitcoin SV en tant que récompense de fidélité par le biais de fournisseurs de portefeuilles tiers tels que HandCash.io.

Secteur Logiciels