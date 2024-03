Communiqué de presse. Information réglementée.

Malgré une année difficile, Miko atteint un EBITDA record de 30 millions d'euros

Turnhout, le 28 mars 2024 - Miko, le spécialiste du service café coté sur Euronext Brussels, a annoncé aujourd'hui qu'en dépit d'une année difficile, il a clôturé avec un EBITDA record de plus de 30 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4 % pour atteindre 289,8 millions d'euros. L'EBIT, l'EBITDA et le bénéfice net ont évolué pour atteindre respectivement 6,6 millions d'euros, 30,0 millions d'euros et 2,2 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 107 %, 15 % et 476 % par rapport à 2022. (Corrigée des revenus non récurrents, l'évolution de l'EBIT, de l'EBITDA et du bénéfice net est respectivement de 202 %, 16 % et 131 %). (*) Les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 26,3 millions d'euros en 2023.

Dans le cadre de son activité principale traditionnelle, Miko fournit un service café étendu au marché hors foyer, soulageant complètement les bureaux, les entreprises, les institutions et le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de tous leurs soucis en matière de café. Dans le cadre de cette activité, il a été possible de réaliser une bonne croissance dans l'ensemble des filiales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

En mai 2023, Miko a acquis l'entreprise allemande PROCON, basée à Magdebourg, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros avec une dizaine d'employés. PROCON opère également sur le marché hors domicile, en se concentrant sur les bureaux.

En novembre 2023, Miko a annoncé l'acquisition de Capriole Coffee Service, un opérateur de service café basé à La Haye (Pays-Bas), avec également une filiale à Kampenhout (Belgique). Avec quelque 60 employés, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros. Elle se concentre également sur le marché des bureaux. Grâce à cette combinaison géographique, Miko renforce considérablement sa présence au Benelux. Sous la devise "Care for People, Care for Planet and Care for Product", Capriole accorde une grande importance à tout ce qui a trait à la durabilité. Cette image correspond parfaitement à la stratégie de Miko.

Les résultats du groupe ont été influencés négativement par le segment de la vente au détail où l'accent est mis sur les marques privées. Cette division a dû faire face à des marges très faibles en raison de l'instabilité géopolitique et économique qui s'est manifestée en 2022, où l'augmentation des coûts n'a pu être que partiellement répercutée. Dans le secteur de la vente au détail, cette crise n'a pas encore été digérée.

Bien que les résultats de 2023 soient sous pression, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de verser un dividende de 1,87 euro brut par action. Ceci est en ligne avec la période avant COVID et avant l'invasion de l'Ukraine.

Déclare Frans Van Tilborg, PDG du groupe Miko :

"La marque privée dans le commerce de détail reste un combat, mais nous continuons à voir notre importance en tant que Miko sur le marché hors domicile augmenter, non seulement en euros, mais aussi en volume. Nous sommes ravis de relever ce défi et de le faire sur un marché qui reste victime de la vente à domicile. Entre-temps, nous renforçons considérablement notre position sur le marché du Benelux en acquérant les activités hors domicile de Beyers fin 2022 et de Capriole Coffee Service en novembre 2023. Le fait que nous ayons investi 17,9 millions d'euros dans les machines à café, le moteur de cette division, et que nous ayons poursuivi nos projets de construction d'un nouveau site à la pointe de la technologie confirme nos perspectives positives pour l'avenir."

(*) Le bénéfice non récurrent est lié à la plus-value sur la vente d'un terrain en 2022 et au rachat de l'activité polonaise de service de café à Paccor en 2023. Les actions de la division de transformation des matières plastiques Miko Pac ont été vendues à Paccor en 2021. Pour des raisons commerciales, cette vente comprenait l'activité de service de café en Pologne. Cette activité a été rachetée à des conditions avantageuses dans le cadre d'un programme de rachat.

A PROPOS DE MIKO

Miko est actif dans le domaine du service du café depuis plus de 200 ans. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 289,8 millions d'euros en 2023. Miko est un groupe international qui possède ses propres entreprises en Belgique, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Australie.

ANNEXE 1 - Résultats annuels consolidés du groupe Miko

En milliers d'euros

2023

2022

Produits 289.797

Produits - vente des marchandises 279.729

Produits - location

Produits - vente des actifs non courants

9.540 528

267.309 253.057 12.745 1.507

Autres produits opérationnels 8.316

Profit d'un achat à des conditions avantageuses 1.554

4.399 0

Total des charges -293.109

Matières premières et consommables -148.470

Coûts des avantages du personnel Dépréciations et amortissements Autres charges opérationnelles

-80.691 -23.617 -40.331

-268.536 -135.911 -71.599 -21.782 -39.244

Résultat d'exploitation avant dépréciations, impôts et charges financières

6.558

3.172

Résultat financier net

Produits financiers Charges financiers

-2.695 91 -2.786

-1.874 40 -1.914

Résultat avant impôts

3.863

1.298

Impôts sur le résultat

-1.416

-1.603

Résultat net des activités continues

2.447

-305

Résultat des opérations abandonnées

0

0

Résultat net du groupe

2.447

-305

Attribuable aux intérêts minoritaires

Attribuable aux actionnaires de MIKO

-247

-280

2.200

-585

Nombre moyen pondéré d'actions

Résultat de base par action, attribuable aux actionnaires de MIKO (en euros)

Nombre moyen pondéré d'actions après dilution

Résultat dilué par action, attribuable aux actionnaires de MIKO (en euros)

1.242.000

1,77 1.223.025

1.242.000

-0,47 1.236.234

1,80

-0,47

ANNEXE 2 - Relevé consolidé du résultat réalisé et non réalisé