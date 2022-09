Miko N : Résultats semestriels 2022

En avril de cette année, Miko a été victime d'une cyberattaque. Une vaste équipe de professionnels internes et externes a agi au plus vite, de sorte que Miko a été de nouveau opérationnel rapidement et que l'impact financier a été minimisé.

Les résultats mentionnés ci-dessus comprennent également ceux de l'opérateur de distributeurs automatiques néerlandais MAAS et du torréfacteur belge de marques de distributeur SAS Koffie. Tous deux ont été acquis au cours du second semestre 2021. Sans ces acquisitions, l'EBITDA aurait augmenté de 80 %. Les investissements se sont élevés à 14,6 millions d'euros.

Par conséquent, pour pouvoir comparer les résultats, les résultats réalisés par la division d'emballage plastique au premier semestre 2021, ainsi que tous les revenus et coûts associés à la vente de la division d'emballage plastique au cours de cette année, ont été éliminés. Après cette élimination, l'EBIT et l'EBITDA ajustés ont augmenté respectivement de 122 % et 133 %, pour atteindre 4,9 millions d'euros et 15,4 millions d'euros. Le résultat net a augmenté de 125 % pour atteindre 2,7 millions d'euros.

Les perspectives

Frans Van Tilborg, CEO du groupe Miko : « Nous pouvons être satisfaits de notre premier semestre dans les conditions de marché difficiles que l'on connaît.

Dans certains segments de notre clientèle, comme le secteur public, le télétravail reste la norme pour l'instant. Nous constatons en ce moment que de plus en plus de personnes retournent au bureau. Il n'est pas non plus possible de prédire l'impact futur de l'instabilité géopolitique persistante. C'est pourquoi nous ne formulons pas de perspectives.

A propos de Miko

Active dans le service café depuis plus de 200 ans, Miko a été introduite sur Euronext Bruxelles en 1998. Le groupe international possède ses propres entreprises en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, et en Australie.

