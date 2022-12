Miko N : reprend les activités hors domicile belges de Beyers Koffie

Communiqué de presse (sous embargo jusqu'au 28 décembre 2022 - 17 h 40).

Informations réglementées.

Miko reprend les activités hors domicile belges de Beyers Koffie

28.12.2022 - Miko, le spécialiste du service café coté sur Euronext Bruxelles, a annoncé aujourd'hui qu'il reprenait les activités hors domicile belges de son confrère torréfacteur Beyers.

Beyers Koffie a été fondée à Anvers en 1880 et est devenue l'un des principaux torréfacteurs de café de marque privée en Europe. Beyers Koffie opère 'de l'agriculteur au consommateur', dispose de deux sites de production et emploie au total 180 employés dans cinq pays différents. Aujourd'hui, il fait partie de Sucafina, l'un des plus grands marchands de café 'de la ferme au torréfacteur' au monde.

Miko reprend la clientèle et les actifs du département hors domicile, ainsi que trois employés commerciaux. Cela assurera la continuité des relations avec les clients et du service. Le chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros.

Cory Bush, PDG de Beyers, rapporte : « Beyers Koffie est connu comme un torréfacteur expert pour les marques maison des principaux détaillants en Europe et au-delà. C'est pourquoi nous prenons la décision stratégique de transférer nos activités 'Out Of Home' existantes à Miko, afin que nous puissions encore mieux nous concentrer à l'avenir sur le renforcement et la croissance de nos activités principales. Nous sommes convaincus que cela permettra aux deux sociétés de servir encore mieux leurs clients respectifs surle long terme.

Frans Van Tilborg, CEO du groupe Miko, ajoute : « Nous sommes ravis qu'avec cette acquisition, nous renforcions encore notre intérêt pour le marché hors domicile en Belgique. Avec près de 100 employés orientés à offrir du service sur le marché belge, nous avons construit une très large infrastructure de vente, de logistique, de technologie et d'après-vente.Cela nous aidera à intégrer efficacement les activités de notrecollègue Beyers Koffie et à fournir aux clients un très bon service.

A propos de Miko

Active dans le service café depuis plus de 200 ans, Miko a été introduite sur Euronext Bruxelles en 1998. Le groupe international possède ses propres entreprises en Belgique, en France, en Grande- Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, et en Australie.

FIN

Pour de plus amples détails, prière de prendre contact avec :

Frans Van Tilborg, tél. +32 (0)499-03.70.84.

Cory Bush : tél. +32 (0)484-22.21.12.

Dit persbericht is ook beschikbaar in het Nederlands.

This press release is also available in English.

Site web Miko: www.mikocoffee.com