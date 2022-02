Changements au sein du conseil d'administration du groupe Mikron

Mikron Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC : Bienne, le 23 février 2022, 7h00 - Eduard Rikli, membre du conseil d'administration depuis 2010, a atteint la limite d'âge fixée dans le règlement d'organisation et ne se représentera donc plus pour un nouveau mandat lors de l'Assemblée générale du 27 avril 2022. Il en va de même pour Patrick Kilchmann, administrateur du groupe Mikron depuis 2011. Lors de l'Assemblée générale 2022, le conseil d'administration du groupe Mikron proposera par conséquent la nomination d'Alexandra Bendler et de Hans-Christian Schneider. Alexandra Bendler, Docteure en ingénierie, possède une grande expérience de conseil et de gestion dans le domaine industriel en Allemagne et en Suisse. Elle travaille depuis 2008 au sein du groupe Autoneum (anciennement Rieter Automotive) à Winterthour, dont elle est membre du Group Executive Board et Head of Business Group Europe depuis 2019. Hans-Christian Schneider, ingénieur en microtechnique et titulaire d'un MBA, témoigne lui aussi d'une grande expérience de gestion dans un environnement industriel international et est le CEO du groupe Ammann à Langenthal depuis 2013.



Le conseil d'administration du groupe Mikron remercie d'ores et déjà Eduard Rikli pour son travail considérable et sa vision à long terme qui ont marqué le groupe au cours des 20 dernières années. Il adresse également ses plus vifs remerciements à Patrick Kilchmann pour son engagement au service du groupe Mikron pendant onze ans.

