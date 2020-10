Le CEO de Mikron, Bruno Cathomen, quittera ses fonctions au milieu de l'année 2021

Bienne, 12 octobre 2020, 7h00 - Après douze ans à la direction générale et neuf ans comme CEO du groupe Mikron, Bruno Cathomen a décidé de quitter son poste de CEO au milieu de l'année 2021. Bruno Cathomen restera dans l'entreprise en tant que CEO jusqu'à ce que son successeur prenne la relève et continuera à assumer les tâches et les responsabilités de la direction du groupe. Le conseil d'administration souhaite profiter de cette occasion pour remercier Bruno Cathomen pour son grand engagement et les services qu'il a rendus jusqu'à présent. La recherche d'un successeur qualifié est lancée immédiatement.