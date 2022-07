Mikron Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Le groupe Mikron améliore à nouveau sa rentabilité



20.07.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Bienne, le 20 juillet 2022, 7h00 – Le groupe Mikron enregistre, une nouvelle fois, une hausse de ses résultats semestriels en 2022. Par rapport au premier semestre 2021, les entrées de commande ont augmenté de 33.3% et le chiffre d’affaires de 4.3%. Par ailleurs, l’EBIT est passé de CHF 8.2 millions à CHF 11.4 millions (+39.0%), ce qui correspond à une marge EBIT de 7.8% (premier semestre 2021: 5.9%). Cette évolution réjouissante résulte en particulier de la forte demande dans tous les marchés clés et de la hausse du chiffre d’affaires de la division Mikron Machining. Les entrées de commande du groupe Mikron s’établissent à CHF 223.3 millions au premier semestre 2022, en hausse de 33.3% par rapport au premier semestre 2021 (CHF 167.5 millions). Toutes les divisions ont contribué à cette croissance, la division Mikron Machining enregistrant la plus forte augmentation (+52.9%), avec la conclusion de quelques contrats-cadres à long terme. La division Mikron Automation, quant à elle, a pu profiter de la demande toujours élevée du secteur de la technologie pharmaceutique et médicale, et a ainsi augmenté ses entrées de commande de 32.0%. Le chiffre d’affaires net du groupe Mikron a progressé de 4.3% entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, passant de CHF 139.9 millions à CHF 145.9 millions. Une grande partie de cette augmentation significative des commandes n’affectera toutefois le chiffre d’affaires qu’à partir de 2023 et au cours des années suivantes. L’Europe (Suisse incluse), avec une part de 48% dans le chiffre d’affaires, reste le principal marché du groupe Mikron au premier semestre 2022. Par rapport au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires de Mikron a augmenté de 3.4% en Europe et de 60.8% en Asie, tandis qu’aux États-Unis, il a baissé de 13.4%. Le carnet de commandes à fin juin 2022 s’établit à CHF 255.7 millions, soit 44.7% de plus qu’à fin 2021 (CHF 176.7 millions). À l’exception du site chinois qui, compte tenu des restrictions locales liées au Covid-19, a dû limiter, voire même cesser temporairement ses activités, le groupe Mikron a enregistré une utilisation élevée de ses capacités dans ses trois divisions au cours du premier semestre 2022. Rentabilité

Au premier semestre 2022, le groupe Mikron a réalisé un EBIT de CHF 11.4 millions (premier semestre 2021: CHF 8.2 millions, +39.0%), soit une marge EBIT de 7.8%. Le résultat de l’entreprise s’inscrit en baisse, passant de CHF 11.8 millions à CHF 10.5 millions. Le résultat semestriel de 2021 englobait un effet fiscal positif unique de CHF 5.0 millions résultant de la fusion des sociétés suisses et, ainsi, de la comptabilisation à l’actif de reports de pertes fiscales. Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation (variation de l’actif circulant net incluse) s’inscrit à CHF 10.3 millions au premier semestre 2022 (premier semestre 2021: CHF 29.0 millions). Les investissements s’élèvent à CHF 6.9 millions, ce qui se traduit par un flux de trésorerie disponible de CHF 3.4 millions. Perspectives

Il est toujours difficile d’établir des prévisions pour le second semestre 2022 en raison de l’évolution incertaine de l’économie mondiale et de l’inflation, de la guerre en Ukraine, des interruptions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de la pandémie du coronavirus. Mikron table néanmoins sur un niveau de rentabilité équivalent à celui des six premiers mois de l’année. Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2022 Millions de CHF 1) 1.1.–30.6.22 1.1.–30.6.21 +/- Commandes 2) 223.3 167.5 33.3% - Machining Solutions 96.6 71.5 35.1% - Automation 126.7 96.0 32.0% Chiffre d’affaires 145.9 139.9 4.3% - Machining Solutions 62.0 53.7 15.5% - Automation 83.9 86.2 -2.7% EBIT 2) 11.4 8.2 39.0% Résultat net 10.5 11.8 -11.0% Flux financiers découlant de l’activité d’exploitation 10.3 29.0 -64.5% Carnet de commandes 2) 3) 255.7 190.2 34.4% - Machining Solutions 95.4 56.6 68.6% - Automation 160.3 133.7 19.9% Effectif du personnel 2) 3) 1’367 1’333 2.6% - Machining Solutions 536 522 2.7% - Automation 800 783 2.2% 30.06.2022 31.12.2021 +/- Total du bilan 313.8 300.0 4.6% Taux de fonds propres 2) 55.4% 55.0% 0.4% 1) Excepté effectif du personnel et taux de fonds propres

Publication du rapport d’activité du premier semestre 2022

Le rapport d’activité du premier semestre 2022 est publié (en anglais) parallèlement à cette annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC: www.mikron.com/reports Portrait en bref du groupe Mikron

Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d’automatisation, des systèmes d’usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. Enraciné dans la culture de l’innovation suisse et actif à l’international, il est un partenaire important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens de consommation, des instruments d’écriture et de l’horlogerie. Le groupe Mikron aide ses clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d’un siècle d’expérience, des technologies ultramodernes et un service d’envergure mondiale. Les deux segments d’activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont leur siège principal en Suisse (à Boudry et à Agno). Le groupe possède d’autres unités de production aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour, en Chine et en Lituanie. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe Mikron emploie au total quelque 1350 collaborateurs. Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC à télécharger :

Contact

Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO du groupe Mikron

26.04.2023, 16 h 00, Assemblée générale 2023 Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans ce communiqué ad hoc constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques et des incertitudes. Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). Mikron Holding SA | Mühlebrücke 2 | 2502 Bienne | Suisse | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com

