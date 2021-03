Marc Desrayaud nommé à la tête de Mikron

Données financières CHF USD EUR CA 2020 258 M 274 M 233 M Résultat net 2020 -22,1 M -23,5 M -19,9 M Tréso. nette 2020 16,3 M 17,4 M 14,7 M PER 2020 -4,00x Rendement 2020 - Capitalisation 102 M 108 M 91,6 M VE / CA 2019 0,27x VE / CA 2020 0,28x Nbr Employés 1 331 Flottant 42,0% Graphique MIKRON HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MIKRON HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 6,50 CHF Dernier Cours de Cloture 6,20 CHF Ecart / Objectif Haut 4,84% Ecart / Objectif Moyen 4,84% Ecart / Objectif Bas 4,84% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Bruno Cathomen CEO & COO-Mikron Machining Division Javier Perez-Freije Chief Financial Officer Heinrich C. Spoerry Chairman Rolf Rihs Chief Operating Officer-Mikron Automation Division Eduard Rikli Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MIKRON HOLDING AG 14.81% 106 KENNAMETAL INC. 11.67% 3 531 ESTUN AUTOMATION CO., LTD -11.70% 3 077 CONZZETA AG 9.74% 2 906 DMG MORI CO., LTD. 17.91% 2 133 OKUMA CORPORATION 11.27% 1 963