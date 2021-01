Marqué par la crise, les ventes de Mikron plongent en 2020

Zurich (awp) - Le constructeur de machines d'assemblage Mikron a vu son chiffre d'affaires fondre de plus de 21% sur un an en 2020. Soumis à un climat d'incertitude général et à une baisse de la demande pour les systèmes d'usinage, le groupe biennois enregistre un perte d'exploitation comparable à celle du premier semestre.

Les ventes ont reculé de 21,3% à 257,8 millions de francs suisses. Les entrées de commandes, elles, ont mieux résisté puisqu'elles baissent de 7,3% par rapport à l'exercice de 2019 à 267,3 millions.

Le carnet de commandes de Mikron atteint ainsi 161,6 millions de francs suisses en fin d'exercice, un résultat qui excède légèrement celui de la fin d'année 2019, indique un communiqué publié mercredi.

Sur la base des chiffres provisoires, Mikron table sur une perte d'exploitation (Ebit) équivalentw à celle du premier semestre, soit autour de 21,6 millions.

La société dévoilera les chiffres détaillés de son exercice 2020 le 10 mars prochain.

nj/jh