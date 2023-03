Mikron accroît son bénéfice annuel et relève son dividende

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions d'automatisation, des systèmes d'usinage et des outils de coupe Mikron a amélioré sa rentabilité l'an dernier, lui permettant de proposer à ses actionnaires un dividende de 40 centimes par titre, après 24 centimes au titre de 2021.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est amélioré de moitié à 26,4 millions de francs suisses sur un an, selon le rapport annuel paru vendredi. La marge correspondante s'est enrobée à 8,5% contre 6,1%. Mikron a inscrit un bénéfice net de 24,2 millions, accru de plus de 42%.

Le groupe a également confirmé ses recettes de 309,4 millions (+7%) et ses entrées de commandes de 408 millions (+33,5%), déjà publiées en janvier dernier.

Le groupe biennois a souligné que face à l'inflation, ses trois divisions "ont mis en oeuvre les ajustements de prix nécessaires". "Grâce à des discussions avec les fournisseurs et des solutions trouvées avec les clients, les augmentations des prix des matières premières et de l'énergie n'ont pas eu d'impact significatif sur la profitabilité de Mikron", selon le document. L'effet du taux de change entre le franc fort et un euro faible a aussi été limité par des acomptes élevés de la part des clients.

Mikron se contente d'attendre pour 2023 une marge Ebit similaire à celle de l'an dernier. "En dépit d'une position favorable grâce à un carnet de commandes élevé fin 2022, des prévisions concrètes restent difficiles" à formuler, dans un contexte économique mondial "qui continue à être fragile". Les goulets d'étranglement et les hausses de prix "vont continuer à occuper" la direction.

