Mikron Holding AG est une société holding basée en Suisse qui fournit des machines et des systèmes dans le domaine de la technologie de fabrication et de l'automatisation de l'assemblage, principalement pour les secteurs de la sous-traitance automobile, de la technologie médicale/pharmaceutique, de l'électricité/électronique et des instruments d'écriture. La société divise ses opérations en deux secteurs d'activité. Le secteur d'activité Mikron Machining fabrique des produits pour les industries de l'automobile, de l'écriture, des biens de consommation et autres. Dans ce segment, l'entreprise propose des outils de coupe, des machines rénovées, ainsi que des systèmes et des solutions d'usinage. Le secteur d'activité Mikron Automation fabrique des produits pour les industries de la pharmacie et des dispositifs médicaux, de l'automobile, de l'écriture et des biens de consommation. Les principaux sites de production de la société se trouvent à Agno et Boudry en Suisse. La société opère par le biais de filiales et de représentants commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Secteur Produits chimiques de base