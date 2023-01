Mikron Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Mikron augmente son chiffre d’affaires et présente un carnet de commandes bien rempli



25.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Mesdames et Messieurs



Vous trouverez ci-joint notre annonce événementielle au sens de l’art. 53 de ce matin.



Meilleures salutations



Dr. Javier Perez-Freije

CFO du groupe Mikron Mikron Switzerland AG

Corporate Services

Güterstrasse 20 | 4900 Langenthal | Switzerland

Phone +41 91 610 62 09 | Direct +41 91 610 62 03

Mobile +41 79 786 03 52 | Fax +41 91 610 66 72

javier.perez@mikron.com

www.mikron.com | www.youtube.com/mikrongroup Mikron Holding SA | Mühlebrücke 2 | 2502 Bienne | Suisse | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com Désabonner

Fin du communiqué ad hoc