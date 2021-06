Mikron confiant pour le premier semestre au vu des entrées de commandes

Zurich (awp) - Mikron, qui avait bouclé 2020 dans les chiffres rouges, s'attend à des résultats semestriels en hausse sur un an. Le groupe biennois, qui s'est restructuré, confirme la bonne tenue des entrées de commandes évoquée en mars.

Le constructeur de machines d'usinage et de systèmes d'automation table sur une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 15% et une marge Ebit autour de 5% sur les six premiers mois de l'année selon un communiqué paru lundi. Les commandes seront nettement supérieures à celles enregistrées au premier semestre 2020.

"La forte progression du bénéfice de Mikron au premier semestre 2021" s'explique "par le succès de la restructuration opérée en 2020", ainsi que "la hausse de la demande d'outils de Mikron Tool dans le segment d'activité Mikron Machining Solutions et l'augmentation continue du chiffre d'affaires dans le segment Mikron Automation".

L'an dernier, les entrées de commandes avaient reculé de 7,3% à 267,3 millions de francs suisses, tandis que le chiffre d'affaires net avait chuté de 21,3% à 257,8 millions. La marge Ebit était passée à -8,1%, contre 4,3% en 2019. Mikron avait connu une perte nette de 22,1 millions de francs suisses, après un profit net de 8,8 millions.

Les résultats détaillés seront publiés le 22 juillet.

ck/fr