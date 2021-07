Mikron confirme ses bons résultats au premier semestre

Zurich (awp) - Mikron a démarré l'année sur des résultats solides, comme le laissaient présager les chiffres préliminaires fin juin. Le groupe biennois, qui est parvenu à redresser ses ventes et à renouer avec les bénéfices, voit l'avenir avec optimisme.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin s'est étoffé de 15% en rythme annuel, à 139,9 millions de francs suisses, indique le fabricant d'instruments de précision jeudi dans un communiqué.

La rentabilité est de retour, tant au niveau opérationnel que net. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à 8,2 millions de francs suisses, contre une perte de 5,7 millions un an plus tôt, pour une marge correspondante de 5,9%, débouchant sur un excédent semestriel de 11,8 millions, après un débours de 24,0 millions, alourdi l'année dernière par des frais de restructuration.

Pour la suite des opérations, la direction de Mikron se veut optimiste, au vu notamment du bond de près d'un tiers des entrées de commandes, à 167,5 millions de francs suisses. Même si la formulation d'objectifs reste sujette à caution du fait de la pandémie, l'entreprise anticipe pour le second semestre une rentabilité similaire à celle du premier, avec une marge Ebit supérieure à 5%, et pour l'ensemble de l'année, une "nette amélioration" par rapport à 2020.

buc/fr