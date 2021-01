Mikron enregistre une amélioration de la situation bénéficiaire au second semestre

Bienne, le 27 janvier 2021, 7 h 00 - Selon les résultats provisoires, le groupe Mikron affiche un chiffre d'affaires en baisse de CHF 327,6 millions à CHF 257,8 millions (-21,3%) pour l'exercice 2020 marqué par la crise du coronavirus. Si le segment d'activité Mikron Automation se porte bien, en particulier sur le marché clé des techniques pharmaceutiques et médicales, le segment d'activité Mikron Machining Solutions a fortement souffert du climat d'incertitude générale et de la faible demande de systèmes d'usinage. Ces deux segments d'activité affichent des coûts de restructuration élevés au premier semestre 2020. Les mesures correspondantes ont déjà porté leurs fruits au niveau du résultat au cours du second semestre. De même, les entrées de commandes et le chiffre d'affaires affichent une amélioration par rapport au premier semestre. Globalement, Mikron table sur un EBIT légèrement positif pour le second semestre, d'où une perte EBIT comparable à celle du premier semestre pour l'exercice 2020.

Entrées de commandes

Les entrées de commandes du groupe Mikron s'inscrivent CHF 267,3 millions pour l'exercice 2020, en recul de 7,3% par rapport à l'exercice 2019 (CHF 288,5 millions). Les segments d'activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont contribué aux entrées de commandes à hauteur de CHF 171,5 millions et CHF 96,0 millions, bien que, heureusement, la situation des commandes dans le secteur des outils d'usinage se soit quelque peu redressée vers la fin de 2020.

Chiffre d'affaires et carnet de commandes

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 257,8 millions, le groupe Mikron a raté le résultat de l'exercice précédent (CHF 327,6 millions) de 21,3%. Le segment d'activité Mikron Automation a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 161,7 millions (contre CHF 177,2 millions l'exercice précédent, -8,7%), tandis que le segment d'activité Mikron Machining Solutions a accusé une baisse du chiffre d'affaires à CHF 96,3 millions (contre CHF 151,5 millions l'exercice précédent, -36,4%). Le carnet de commandes du groupe se situe toutefois à CHF 161,6 millions en fin d'exercice, un résultat supérieur aux chiffres de fin 2019 (CHF 157,4 millions, +2,7%) et de fin juin 2020 (CHF 155,0 millions, +4,3%).

Rentabilité

Sur la base des chiffres provisoires, Mikron table sur un EBIT (coûts de restructuration inclus) équivalent à celui du premier semestre (CHF -21,6 millions).

Mikron communiquera les chiffres détaillés de l'exercice 2020 du groupe le 10 mars à l'occasion de la conférence destinée à la presse et aux analystes.

Chiffres provisoires du groupe Mikron

2020 2019 +/- Millions de CHF Commandes 1) 267,3 288,5 -7,3% - Machining Solutions 96,0 119,4 -19,6% - Automation 171,5 169,2 +1,4% Chiffre d'affaires 257,8 327,6 -21,3% - Machining Solutions 96,3 151,5 -36,4% - Automation 161,7 177,2 -8,7% Carnet de commandes 1) 161,6 157,4 +2,7% - Machining Solutions 38,2 38,1 +0,3% - Automation 123,4 119,4 +3,4%

1) Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2019, pages 102 à 104, ou www.mikron.com/apm