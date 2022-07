Mikron voit son bénéfice reculer au premier semestre

Zurich (awp) - Le constructeur de machines d'usinage et de systèmes d'automation Mikron a amélioré ses entrées de commandes et ses ventes au premier semestre. Il ne donne pas de prévisions chiffrées pour le reste de l'année.

Les entrées de commandes ont grimpé de 33% à 223,3 millions de francs suisses tandis que le chiffre d'affaires s'est enrobé de 4,3% à 145,9 millions sur les six premiers mois de l'année, selon un communiqué paru mercredi. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à 11,4 millions, soit une envolée de presque 40%, correspondant à une marge de 7,8% après 5,9% un an plus tôt.

Le bénéfice net en revanche a perdu 11% à 10,5 millions. L'an dernier, le groupe biennois avait bénéficié d'un effet positif fiscal unique de 5 millions de francs suisses.

Pour le second semestre, Mikron se contente de prévoir une rentabilité à un niveau similaire du premier, s'abstenant de donner des chiffres en raison des incertitudes économiques, de l'inflation, de la guerre en Ukraine et du coronavirus.

