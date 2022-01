Mikron Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Nette amélioration des revenus de Mikron



26.01.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Bienne, le 26 janvier 2022, 7 h 00 - Le groupe Mikron a nettement amélioré ses revenus durant l'exercice écoulé. La restructuration couronnée de succès en 2020 ainsi que les nets gains de chiffres d'affaires dans la division Mikron Tool du segment d'activité Mikron Machining Solutions et dans le segment d'activité Mikron Automation ont joué un rôle décisif dans cette évolution réjouissante. Selon les résultats provisoires, encore non audités, le groupe a amélioré son chiffre d'affaires de CHF 257.8 millions en 2020 à CHF 289.5 millions en 2021 (+12.3%). Entrées de commandes Les entrées de commandes du groupe Mikron s'inscrivent à CHF 305.7 millions pour l'exercice 2021, en hausse de 14.4% par rapport à 2020 (CHF 267.3 millions). Les segments d'activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont contribué aux entrées de commandes à hauteur de respectivement CHF 170.5 millions et CHF 135.4 millions. Chiffre d'affaires et carnet de commandes Le chiffre d'affaires annuel s'établit à CHF 289.5 millions, soit 12.3% au-dessus de la valeur de l'exercice précédent (CHF 257.8 millions). Le segment d'activité Mikron Automation a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 176.7 millions (exercice précédent: CHF 161.7 millions, +9.3%), tandis que celui de Mikron Machining Solutions est passé de CHF 96.3 millions à CHF 112.9 millions (+17.2%). Le carnet de commandes du groupe se situe à CHF 176.7 millions en fin d'exercice, un résultat supérieur de 9.3% à celui de fin 2020 (CHF 161.6 millions). Rentabilité Pour l'exercice 2021, Mikron table sur une marge EBIT au niveau des résultats semestriels à environ 6%. Mikron communiquera les chiffres détaillés de l'exercice 2021 du groupe le 11 mars 2022 à l'occasion de la conférence de presse et d'analystes. Chiffres provisoires du groupe Mikron 20212) 2020 +/- Millions de CHF Commandes1) 305.7 267.3 +14.4% - Machining Solutions 135.4 96.0 +41.0% - Automation 170.5 171.5 -0.6% Chiffre d'affaires 289.5 257.8 +12.3% - Machining Solutions 112.9 96.3 +17.2% - Automation 176.7 161.7 +9.3% Carnet de commandes1) 176.7 161.6 +9.3% - Machining Solutions 61.1 38.2 +59.9% - Automation 115.6 123.4 -6.3% 1) Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2020, pages 96 à 98, ou www.mikron.com/apm 2) Chiffres non audités Portrait en bref du groupe Mikron Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d'automatisation, des systèmes d'usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. Enraciné dans la culture de l'innovation suisse et actif à l'international, il est un partenaire important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie. Le groupe Mikron aide ses clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d'un siècle d'expérience, des technologies ultramodernes et un service d'envergure mondiale. Les deux segments d'activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions ont leur siège principal en Suisse (à Boudry et à Agno). Le groupe possède d'autres unités de production aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour, en Chine et en Lituanie. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN). Le groupe Mikron emploie au total quelque 1300 collaborateurs. Contact Mikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO du groupe Mikron Téléphone +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com Communiqué ad hoc à télécharger www.mikron.com/news Agenda des relations avec les investisseurs 11.03.2022, 07 h 00, Communiqué ad hoc «Publication du rapport annuel 2021» 11.03.2022, 10 h 30, Conférence de presse et d'analystes 27.04.2022, 16 h 00, Assemblée générale 2022 Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans ce communiqué ad hoc constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques et des incertitudes. Mikron(R) est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). Mikron Holding SA | Mühlebrücke 2 | 2502 Bienne | Suisse | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com Désabonner

Fin du communiqué ad hoc