Mila Resources PLC - société d'exploration aurifère - convient avec Liontown Resources Ltd de modifier les conditions de l'obligation de prêt convertible émise à Liontown en juillet, suite à la publication de son prospectus en octobre et à la réalisation d'une levée de fonds de 2 millions de livres sterling en novembre. En juillet, Liontown a souscrit à un emprunt convertible non garanti de 100 000 AUD émis par Mila. Suite à l'amendement, Liontown a accepté que Mila convertisse les 100 000 AUD en 5,1 millions d'actions Mila au prix de conversion de 1 pence par action. Mila a également accepté d'émettre à Liontown des bons de souscription permettant de souscrire jusqu'à 5,1 millions d'actions supplémentaires, exerçables au prix de 2 pence par action à tout moment jusqu'au 29 janvier 2027.

Liontown indique également qu'il est prévu de commencer cette semaine la prospection de lithium dans le cadre du projet aurifère de Kathleen Valley, en Australie-Occidentale. Liontown a commandé une étude d'imagerie aérienne pour ses études de base afin de se conformer aux réglementations en matière de patrimoine et d'environnement avant les travaux d'échantillonnage et de forage sur le projet. Comme annoncé précédemment, Liontown a identifié plusieurs cibles de lithium dans les zones nord et centrale du projet, qui coïncident avec les zones cibles d'or précédemment identifiées par Mila. Dans le cadre de la coentreprise, Mila pourra accéder aux carottes de forage fournies par le programme de forage de Liontown et effectuer des tests sur l'or et les métaux de base. Le conseil d'administration de Mila s'attend à ce que cela réduise considérablement le coût global et le calendrier des activités d'exploration de Mila dans les zones coïncidentes. D'autres informations concernant les activités et les résultats de Liontown seront fournies en temps voulu.

