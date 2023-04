Mila en pourparlers pour la création d'une entreprise commune, le PDG d'Ecora achète des actions

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Mila Resources PLC - Société d'exploration aurifère basée à Londres - Note l'évolution du cours de l'action et confirme des discussions sur une éventuelle joint-venture pour le projet Kathleen Valley. D'autres discussions auront lieu et une mise à jour sera faite en temps voulu.

Surface Transforms PLC - fabricant de matériaux céramiques renforcés de fibres de carbone basé à Liverpool - signale que les problèmes de production qui ont affecté négativement le chiffre d'affaires, les coûts de production et la perte d'exploitation en 2022 se sont poursuivis au premier trimestre 2023. L'entreprise ajoute que les volumes de production de janvier et février ont été plus faibles et que les coûts de ferraille ont été plus élevés que prévu. Les taux de chargement prudents du mois de mars ont entraîné un chiffre d'affaires de 1,4 million de livres sterling pour le premier trimestre et une perte d'exploitation pour le trimestre. L'entreprise reste confiante quant à sa rentabilité au deuxième trimestre, mais prévient que la rentabilité globale pour l'année devrait être inférieure aux attentes du marché. Planification des besoins de trésorerie en partant de l'hypothèse que les ventes retardées ne seront pas récupérées à court terme. Malgré cela, l'entreprise disposera de suffisamment de liquidités pour poursuivre son programme triennal de dépenses d'investissement et le fonds de roulement nécessaire à mesure que les ventes augmenteront tout au long de l'année.

IQGeo Group PLC - fournisseur de logiciels de productivité et de collaboration géospatiale pour les industries des télécommunications et des services publics - annonce que Kestrel Partners achète 62 126 actions à un prix moyen de 1,98 GBP par action pour une valeur d'environ 122 847 GBP. Max Royde, directeur d'IQGeo, est également actionnaire de Kestrel Opportunities et est donc réputé détenir un intérêt bénéficiaire dans la totalité de la participation légale de Kestrel Opportunities dans IQGEO. Suite à cette transaction, Kestrel Opportunities détient 11,7 millions d'actions. D'autres clients de Kestrel, dans lesquels Royde n'a pas d'intérêt bénéficiaire, détiennent 4,6 millions d'actions d'IQGeo. Au total, Kestrel détient 16,3 millions d'actions, soit 26% du capital social émis.

HgCapital Trust PLC - Véhicule d'investissement basé à Londres qui permet aux actionnaires d'accéder aux entreprises non cotées gérées par Hg, basée à New York - Anne West, directrice non exécutive, achète 18 000 actions au prix de 322 pence, pour une valeur de 57 960 GBP. Ajoute que Nick West, une personne étroitement liée à Anne West, achète également 18 000 actions au prix de 322 pence, d'une valeur de 57 960 GBP.

Prudential PLC - Assureur basé à Londres et axé sur l'Asie - George Sartorel, administrateur non exécutif, achète 5 000 actions au prix de 100,95 HKD chacune, d'une valeur de 504 750 HKD, soit environ 51 768 GBP.

Ecora Resources PLC - Société de redevances sur les ressources naturelles basée à Londres - Bishop Lafleche, directeur général, achète 70 000 actions au prix moyen de 124,26 pence chacune, pour une valeur d'environ 87 000 GBP. Le directeur financier Kevin Flynn achète 33 944 actions au prix de 127,00 pence chacune, pour une valeur de 43 109 GBP. Graeme Dacomb, directeur non exécutif, achète 15 937 actions au prix moyen de 122,14 pence chacune, pour une valeur de 19 465 GBP.

TP ICAP Finance PLC - Société de services financiers basée à Londres - Invite les détenteurs éligibles de ses 500 millions de livres sterling de billets à 5,25 % échéant en 2024 à offrir tout ou partie de ces billets en vue de leur achat. L'offre est faite selon les termes et sous réserve des conditions contenues dans le mémorandum de l'offre de rachat daté du 3 avril. L'encours nominal des obligations s'élève à 246,9 millions de livres sterling.

