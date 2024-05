Milestone Global Limited fabrique et vend des monuments en granit poli. La société est impliquée dans la fabrication de monuments commémoratifs et de monuments. Ses secteurs géographiques comprennent les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et d'autres pays. La société propose des pièces multiples, des monuments sculptés et des sculptures autonomes. Les produits de la société comprennent des produits spéciaux standard, des ensembles spéciaux, des monuments peints, des DVT et des cales, des vases et des urnes, des ensembles inhabituels et des bancs. L'usine de la société comprend plus de six machines de coupe principales avec scies circulaires, environ cinq machines italiennes de coupe des bords avec commandes numériques informatisées (CNC), environ cinq machines de polissage automatique à commande CNC, une machine italienne de coupe à la scie à fil avec commandes CNC, une machine italienne de sculpture CNC pour fabriquer des sculpteurs de style européen, une machine de coupe et de polissage de vases et environ cinquante machines de polissage à la main. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de grossistes et de détaillants.

Secteur Matériaux de construction