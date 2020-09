MILIBOO : l'AGM du 15 octobre se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a précisé que compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, le conseil d'administration en date du 8 septembre 2020 a décidé que l'assemblée générale mixte annuelle du 15 octobre 2020 se tiendra à 14 h au siège social de la société à huis clos, c'est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.Le spécialiste de la conception et la commercialisation de mobilier contemporain sur Internet indique que l'AGM annuelle du 15 octobre 2020 sera présidée par Monsieur Guillaume Lachenal, président-directeur général.Aussi, le conseil d'administration de Miliboo a décidé que les scrutateurs seront Mesdemoiselles Sandra Avrillier et Claire Tang, actionnaires de la société.