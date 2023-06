Miliboo : A suivre aujourd'hui

Miliboo, marque digitale d’ameublement, a dévoilé son chiffre d’affaires annuel et de son quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 42,3 millions d'euros, en croissance de 8%. La croissance du chiffre d’affaires provient principalement des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo, mais on note également une belle progression des ventes en boutiques. Le groupe conforte ainsi la pertinence de son modèle phygital.



Malgré un contexte économique toujours pesant sur le budget des ménages, Miliboo réalise une performance solide sur le quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, en croissance de 7,5%.



Sur la période, l'activité en France (86% du chiffre d'affaires) réalise un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en hausse de 8,3%. Les ventes hors de France atteignent 1,4 million d'euros en hausse de 3%.



Principal objectif du groupe, le taux de marge brute a continué de se redresser au quatrième trimestre. Cette progression permettra ainsi une amélioration de la rentabilité opérationnelle au second semestre.



Miliboo publiera ses résultats annuels 2022-2023 le 23 août après-Bourse.