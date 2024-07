Chavanod, le 02 juillet 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 695 titres MILIBOO,

34 703,48 euros.

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 26 727 titres 55 165.59 € 271 transactions Ventes 29 039 titres 59 808.88 € 246 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28 007 titres MILIBOO,

30 060,19 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 608 titres MILIBOO,

32 937,02 euros.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Annexes

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 271 26 727 55 165,59 TOTAL 246 29 039 59 808,88 02/01/2024 2 2 3,49 02/01/2024 3 202 359,56 03/01/2024 4 310 521,61 04/01/2024 3 600 1008 05/01/2024 3 235 401,19 09/01/2024 1 1 1,71 08/01/2024 1 91 155,61 10/01/2024 2 163 263,69 09/01/2024 5 401 664,7 11/01/2024 6 900 1549,53 11/01/2024 1 120 204 12/01/2024 1 200 346 12/01/2024 2 160 266 15/01/2024 6 1040 1810,85 16/01/2024 6 530 905,08 16/01/2024 1 200 352 17/01/2024 2 201 335,67 17/01/2024 2 45 77,37 18/01/2024 4 601 997,72 18/01/2024 2 201 339,71 19/01/2024 1 17 28,9 22/01/2024 1 200 350 22/01/2024 1 18 30,6 24/01/2024 2 354 624,6 23/01/2024 1 50 86 25/01/2024 1 200 352 24/01/2024 2 45 78,15 26/01/2024 1 1 1,76 25/01/2024 3 415 729,94 29/01/2024 2 180 297,9 26/01/2024 5 401 675,77 30/01/2024 1 200 328 31/01/2024 1 1 1,64 31/01/2024 3 401 669,63 02/02/2024 1 120 188,4 01/02/2024 1 74 122,84 06/02/2024 1 1 1,63 02/02/2024 1 15 24,45 07/02/2024 3 351 552,83 05/02/2024 1 130 211,9 08/02/2024 1 1 1,61 06/02/2024 1 1 1,63 09/02/2024 1 1 1,61 07/02/2024 2 150 241,47 12/02/2024 2 232 364,1 08/02/2024 1 1 1,61 14/02/2024 1 150 235,5 09/02/2024 1 1 1,61 15/02/2024 1 1 1,57 12/02/2024 1 150 241,5 16/02/2024 1 1 1,6 13/02/2024 1 80 128 19/02/2024 1 120 195,6 15/02/2024 2 151 241,57 20/02/2024 2 310 500,81 16/02/2024 3 301 495,11 21/02/2024 1 1 1,6 21/02/2024 1 1 1,6 23/02/2024 6 850 1494,98 22/02/2024 8 1100 1889,03 26/02/2024 1 1 1,72 23/02/2024 1 150 273,75 28/02/2024 5 800 1586 26/02/2024 1 1 1,72 29/02/2024 3 600 1170 27/02/2024 2 170 294,36 01/03/2024 3 400 772,52 28/02/2024 17 2450 5096 04/03/2024 1 5 9,7 29/02/2024 1 1 2,04 05/03/2024 1 150 286,5 01/03/2024 2 250 496,25 08/03/2024 1 1 2 04/03/2024 2 187 367,62 12/03/2024 1 150 301,5 06/03/2024 1 1 1,89 13/03/2024 2 300 646,5 07/03/2024 5 750 1462,5 14/03/2024 2 363 782,81 08/03/2024 2 300 616,5 15/03/2024 5 620 1356,19 11/03/2024 1 120 243,6 18/03/2024 1 47 101,52 12/03/2024 7 875 1831,46 19/03/2024 10 975 2038,53 13/03/2024 5 750 1666,5 20/03/2024 5 525 1055,99 14/03/2024 1 150 334,5 21/03/2024 4 410 798,39 22/03/2024 1 1 1,93 22/03/2024 1 1 1,93 27/03/2024 3 524 1024,73 25/03/2024 2 240 456 28/03/2024 1 1 1,95 26/03/2024 1 120 230,4 02/04/2024 1 200 392 28/03/2024 1 1 1,95 03/04/2024 3 600 1224 04/04/2024 3 151 308,98 04/04/2024 1 1 2,07 05/04/2024 2 151 308,07 05/04/2024 1 1 2,07 09/04/2024 3 201 413,1 08/04/2024 1 1 2,13 10/04/2024 3 241 495,3 09/04/2024 2 34 71,4 11/04/2024 4 391 793,81 10/04/2024 1 1 2,1 12/04/2024 1 20 40 11/04/2024 2 2 4,18 17/04/2024 3 300 582 16/04/2024 1 100 200 19/04/2024 1 10 19 18/04/2024 1 500 947,5 22/04/2024 1 26 49,92 23/04/2024 3 202 393,9 23/04/2024 1 1 1,95 24/04/2024 2 250 476 26/04/2024 1 1 1,91 25/04/2024 2 260 494,81 29/04/2024 1 1 1,91 26/04/2024 1 1 1,91 30/04/2024 1 1 1,94 29/04/2024 2 52 100,85 02/05/2024 2 9 17,19 30/04/2024 1 1 1,94 03/05/2024 2 136 270,64 02/05/2024 3 301 597,45 06/05/2024 2 130 257,8 07/05/2024 2 151 300,46 07/05/2024 3 241 459,76 08/05/2024 3 301 585,41 08/05/2024 1 1 1,91 09/05/2024 2 151 295,93 09/05/2024 1 1 1,93 10/05/2024 1 1 1,98 10/05/2024 2 121 235,97 13/05/2024 2 159 315,09 14/05/2024 1 1 1,98 14/05/2024 2 151 303,48 15/05/2024 4 410 814,71 15/05/2024 1 150 303 16/05/2024 1 150 300 16/05/2024 2 350 716,49 22/05/2024 9 1004 2146,15 17/05/2024 1 50 100,5 24/05/2024 3 310 677,51 20/05/2024 1 75 152,25 27/05/2024 2 195 422,25 21/05/2024 8 1400 2968,98 28/05/2024 6 754 1576,24 23/05/2024 4 620 1366,73 29/05/2024 3 241 500,12 28/05/2024 1 1 2,12 30/05/2024 1 1 2,21 29/05/2024 6 901 1946,16 31/05/2024 3 301 693,87 30/05/2024 10 1401 3283,66 03/06/2024 3 450 1089 31/05/2024 2 151 359,38 05/06/2024 14 1634 4786,8 03/06/2024 7 1050 2625 06/06/2024 7 781 2008,42 04/06/2024 11 1400 3912,02 07/06/2024 9 1350 3169,53 05/06/2024 2 211 644,39 10/06/2024 1 150 327 07/06/2024 3 301 764,54 11/06/2024 4 451 978,72 10/06/2024 8 1200 2736 12/06/2024 2 306 659,52 11/06/2024 1 1 2,21 13/06/2024 7 1050 2193,03 13/06/2024 6 750 1635 14/06/2024 4 451 933,62 14/06/2024 1 1 2,13 17/06/2024 4 600 1167 17/06/2024 3 600 1249,98 18/06/2024 1 1 2,06 18/06/2024 3 301 633,57 19/06/2024 5 750 1575 20/06/2024 2 151 321,6 20/06/2024 2 2 4,17 21/06/2024 1 1 2,13 21/06/2024 1 1 2,13 24/06/2024 2 201 434,14 24/06/2024 6 601 1226,1 25/06/2024 1 25 54,25 25/06/2024 4 425 880,09 27/06/2024 2 201 418,06 26/06/2024 3 175 357,16 28/06/2024 2 201 406 27/06/2024 3 241 483,25 28/06/2024 4 361 696,8

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lW9tlJ2Yl5jInZuek5pqZpOZbm+UmWaZZ5aZmJRqY8fHanJjxm1hm52dZnFnm2Vr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86605-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-30062024.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews