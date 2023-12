Miliboo : C.A. trimestriel en baisse, le titre recule

Miliboo a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en baisse de 6,3% pour le deuxième trimestre, pénalisé par une base de comparaison élevée et à un marché jugé 'exigeant', une annonce qui faisait chuter le titre.



L'action de la marque digitale d'ameublement abandonnait autour de 6% sur le marché parisien vendredi à la mi-journée, accusant l'un des replis les plus notables du jour.



Miliboo a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros sur le 2ème trimestre de son exercice 2023-2024, clos fin octobre, contre 11,8 millions un an plus tôt.



La société rappelle qu'elle a dû faire face à un effet de base particulièrement défavorable compte tenu de la forte progression de son activité sur la même période de l'exercice précédent (+26%).



Malgré ce ralentissement 'ponctuel' de l'activité, le chiffre d'affaires semestriel ressort à 21,7 millions d'euros, en hausse de 1,7%, un nouveau record semestriel pour la société dans un marché de l'ameublement pourtant jugé 'atone'.



Pour le second semestre, Miliboo dit vouloir se focaliser sur le maintien d'un taux de marge brute élevé, tout en restant vigilant sur la disponibilité de ses 'best-sellers' avant Noël et les soldes 2024.



L'entreprise compte par ailleurs ouvrir une nouvelle boutique physique d'ici à la fin de l'année, ce qui portera à quatre le nombre de ses 'showrooms' en France.



