Miliboo : DES RÉSULTATS ANNUELS BÉNÉFICIAIRES POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 8,4 M€

La gestion opérationnelle rigoureuse de Miliboo se retrouve au niveau de la capacité d'autofinancement retraitée qui atteint 1,0 M€.

Les flux retraités générés par l'activité ressortent à -3,6 M€ intégrant une progression du Besoin en Fonds de Roulement de 4,6 M€ compte tenu du renforcement continu des stocks afin de maintenir un taux de disponibilité optimal sur les différentes gammes et du renchérissement du coût de ces mêmes produits dû à la hausse des coûts d'achat et d'import.

Les flux liés aux activités d'investissements nets réalisés sur la période s'élèvent à 0,9 M€ (1,1 M€ sur l'exercice précédent) principalement consacrés à la boutique rue de Rivoli et à la construction d'une nouvelle plateforme informatique propriétaire.

Miliboo est en position de trésorerie nette de 1,4 M€ (hors Obligations Convertibles en Actions détenues par M6) et dispose d'une trésorerie disponible de 8,4 M€. Les capitaux propres ressortent

2,0 M€ et seront renforcés à hauteur de 3,9 M€ par la conversion par le Groupe M6 des obligations convertibles en action réalisée début juillet.

PERSPECTIVES 2022-23

Ce début d'exercice s'inscrit dans la continuité d'une année marquée par un retour à un environnement de consommation des ménages plus normatif et toujours impacté par les fortes tensions inflationnistes sur les coûts d'achats, d'imports et sur la chaîne d'approvisionnement.

Au cours des prochains mois, Miliboo réaffirme sa volonté de maintenir un niveau de disponibilité optimal de ses produits tout en restant attentif aux évolutions conjoncturelles afin de continuer sur une même trajectoire de croissance rentable.

La société compte poursuivre son travail de structuration et d'optimisation de ses coûts opérationnels et, pour accompagner son développement, investir régulièrement dans la publicité avec le Groupe M6 dans le cadre d'un budget publicitaire classique.

Prochain rendez-vous :

8 septembre 2022 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-22

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr