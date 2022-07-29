Miliboo : Document AMF CP. 2022DD855129

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 8.8200 Euro
VOLUME : 6 140.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 8.8200 Euro
VOLUME : 6 140.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 30 septembre 2021
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.1600 Euro
VOLUME : 1 140.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 6.1600 Euro
VOLUME : 1 140.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 31 décembre 2021
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 5.0000 Euro
VOLUME : 1 140.0000