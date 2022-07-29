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    ALMLB   FR0013053535

MILIBOO

(ALMLB)
  Rapport
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18:27MILIBOO : Document AMF CP. 2022DD855129
PU
28/07MILIBOO : Mise à disposition du rapport financier annuel 2021-2022
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Miliboo : Document AMF CP. 2022DD855129

29/07/2022 | 18:27
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2022DD855129

29 juillet 2022

FR0013053535 - DD152615

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Chloé Lachenal personne liée à Chloe LACHENAL, fille du dirigeant

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MILIBOO

LEI : 969500TC93KNXMVI6F61

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mars 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.3000 Euro

VOLUME : 6 140.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.3000 Euro

VOLUME : 6 140.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 30 juin 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.8200 Euro

VOLUME : 6 140.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.8200 Euro

VOLUME : 6 140.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 30 septembre 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.1600 Euro

VOLUME : 1 140.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.1600 Euro

VOLUME : 1 140.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 31 décembre 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.0000 Euro

VOLUME : 1 140.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.0000 Euro

VOLUME : 1 140.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mars 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013053535

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro

VOLUME : 1 140.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7000 Euro

VOLUME : 1 140.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 juillet 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Miliboo SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:17 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 0,17 M 0,17 M -
Dette nette 2022 1,82 M 1,85 M -
PER 2022 104x
Rendement 2022 -
Capitalisation 16,8 M 17,1 M -
VE / CA 2022 -
VE / CA 2023 371 192x
Nbr Employés 54
Flottant 86,0%
Graphique MILIBOO
Durée : Période :
Miliboo : Graphique analyse technique Miliboo | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MILIBOO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,12 €
Objectif de cours Moyen 5,19 €
Ecart / Objectif Moyen 66,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Guillaume Lachenal Chairman & Chief Executive Officer
Guillaume Hemmerlé Director
Jean-Marc Dumesnil Director
Sébastien Descarpentries Director
Véronique Laurent-Lasson Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MILIBOO-37.60%17
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED-2.53%5 358
MAN WAH HOLDINGS LIMITED-47.10%3 198
LUOLAI LIFESTYLE TECHNOLOGY CO., LTD.-22.05%1 383
ARHAUS, INC.-59.09%759
VICTORIA PLC-68.17%545