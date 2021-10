Miliboo : Formulaire de procuration ou de vote à distance

IMPORTANT: Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important: Before selecting please refer to instructions on reverse side

Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci  la ou les cases correspondantes, date et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade boxe(es) like this , date and sign at the bottom of the form

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 OCTOBRE 2021, A 15H00 CADRE RESERVE A LA SOCIETE - FOR COMPANY'S USE ONLY AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE Identifiant - Account___________________________ Vote Simple_____________________ Tenue hors présence physique des actionnaires Single Vote Société anonyme à conseil d'administration Nominatif COMBINED GENERAL MEETING OF OCTOBER 21, 2021 AT 3 :00 pm Registered au capital de 525.778,20 euros Nombre d'actions Vote Double_____________________ AT COMPANY HEAD OFFICE Siège social : Parc Altaïs - 17 Rue Mira Number of Shares Double Vote Held without physical presence of shareholders Porteur______________________________________________ 74650 Chavanod Bearer Nombre de Voix - Number of voting rights___________________________________________ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE (Cf. au verso 2) - I VOTE BY POST (See reverse 2)  JE DONNE POUVOIR AU  JE DONNE POUVOIR A (cf Verso 4) POUR ME REPRESENTER A Sur les projets de résolutions agréées, je vote en noircissant la case correspondante de mon choix. PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE L'ASSEMBLEE On the draft resolutions approved, I cast my vote by shading the box of my choice. GENERALE (CF. Verso 3) I HEREBY APPOINT (See reverse 4) TO REPRESENT ME AT THE ABOVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MENTIONNED MEETING I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE Oui / Yes                    CHAIRMAN OF THE GENERAL M. Mme ou Mlle, Raison Sociale - Mr, Mrs or Miss, Corporate Non / No                    MEETING (See reverse 3) Name :_____________________________________________________ Adresse - Adress : ____________________________________________ Abstent°.                    ATTENTION: Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. Sur les projets de résolutions non agréées, je vote en noircissant la case correspondante de mon choix. CAUTION: If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to On the draft resolutions not approved, I cast my vote by shading the box of my choice. your bank A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Oui / Yes                    Nom, prénom adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire ). Cf au verso 1 Non / No                    Surname, first name, adress of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to the relevant institution, no change can be made using this proxy form). See reverse 1 Abstent°.                    ……………………….……………………………………………………. Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblé, je vote NON sauf si je signale un autre choixen noircissant la case correspondante : ……………………….……………………………………………………. In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choiceby shading the corresponding box : ……………………….……………………………………………………. Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale - I appoint the Chairman of the general meeting Je m'abstiens - I abstain from voting ……………………….…………………………………………………….

Je donne procuration (cf. au verso renvoi 4) à M, Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom - I

appoint (see reverse 4) Mr, Mrs, Miss, Corporate name to vote on my behalf : ……………………….……………………………………………………. ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Pour être prise en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : Date & Signature To be considered, this completed form must be returned no later than A la Banque - to the bank 18 octobre 2021, October 18th, 2021 A la Société - to the company 18 octobre 2021, October 18th, 2021 Adresse mél - Email adress : AGMILIBOO@MILIBOO.COM

Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (vote par correspondance, pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale If the form is returned dated and signed but no choice is checked (postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting