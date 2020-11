Miliboo : MILIBOO SE POSITIONNE DURABLEMENT SUR LE " MADE IN FRANCE "

Chavanod, le 12 novembre 2020 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, renforce son positionnement de marque éco-responsable en accélérant sur le made in France. La société enrichit ainsi considérablement sa gamme de produits 100% français, essentiellement canapés et assises, appelée à se développer et à se diversifier de manière durable dans les mois à venir.





Un contexte qui évolue …

Depuis plusieurs années Miliboo affirme sa volonté de s'engager vers une stratégie plus responsable à travers des actions concrètes menées au quotidien.

Elle a été la première marque française de mobilier à lancer il y a un an, son offre de produits reconditionnés en ligne, porteuse de valeurs et de sens. Dans le même temps, la marque a conçu des produits adaptés pour une production française, sans faire de compromis sur la qualité et le prix. Miliboo répond ainsi à une demande forte de la part des clients, sensibles aux problématiques sociétales et environnementales, en adéquation avec ses valeurs.

La période récente de crise sanitaire, qui a profondément bouleversé les entreprises, n'a fait que conforter Miliboo dans ses choix :

Réduire son impact écologique,

Sécuriser ses approvisionnements,

Renforcer la traçabilité de ses produits et la certification des matériaux,

Maintenir un savoir-faire et des emplois en région.

Guidée par ses valeurs fondamentales, Miliboo intègre toujours plus, dans sa stratégie globale, sa vision d'un développement durable plus engagé avec notamment une fabrication 100% française pour une partie de ses produits.





Renforcer la collaboration avec des partenaires français pour proposer des produits éco-responsables :

Miliboo travaille en collaboration avec des fabricants français pour développer essentiellement des canapés et des assises. Ses partenaires, situés en Bourgogne, offrent une situation géographique idéale en termes d'impact écologique, avec des circuits d'approvisionnement courts.

Ces derniers répondent aux critères de qualité que s'est fixée la marque aussi bien au niveau des matériaux, 100 % français, que du savoir-faire, également « made in France » :

Des matériaux comme le bois de hêtre ou de pin issus de forêts locales et certifiés PEFC France, ainsi que la mousse, les coussins ou encore le mécanisme, également de fabrication française et régionale,

Un savoir-faire « made in France » qui s'appuie sur des techniques manuelles réalisées à chaque étape de la chaîne de fabrication du produit par des équipes expertes.

Miliboo propose aujourd'hui une trentaine de références de canapés « made in France » différentes. La marque envisage de diversifier sa production française vers d'autres pièces de mobilier comme les chaises, tables ou rangements pour lesquelles le bois français et l'expertise hexagonale connaissent une forte croissance de la demande.

« Produire à des prix logiques et compétitifs reste l'une de nos priorités. Nous continuons aujourd'hui à le faire tout en parvenant à donner plus de sens à d'autres choix stratégiques. Les deux sont compatibles ! Comme Miliboo, nos partenaires industriels aspirent à une évolution du secteur du mobilier prenant en compte, de manière plus systématique, des objectifs RSE », explique Guillaume Lachenal, fondateur et PDG de Miliboo.

Une démarche pleinement intégrée également dans la gamme de mobiliers « Les Essentiels », co-développée par Miliboo et Stéphane Plaza, dont la troisième capsule a été présentée en octobre dernier.





Renforcer la confiance et l'engagement client

À travers tous ses engagements, Miliboo souhaite accompagner ses clients à agir pour demain en leur proposant un autre mode de consommation qui participe au maintien du dynamisme de l'industrie française et de son savoir-faire.

« Nous allons vers d'autres actions concrètes comme renforcer la traçabilité de nos produits, étendre la certification des matériaux ou encore développer le taux de recyclage de nos emballages… Notre volonté est de travailler sur la réduction progressive de notre empreinte environnementale. Comme l'ensemble des acteurs de notre secteur, Miliboo est conscient du besoin de transformer et faire évoluer certains process pour construire des relations business plus responsables et durables », explique Guillaume Lachenal.

La vision de l'acteur français va plus loin avec la mise en place de projets made in France plus audacieux. Miliboo a lancé tout récemment la commercialisation de son premier canapé connecté, offrant une expérience 4D immersive, conçu et fabriqué au cœur de la France. En alliant le meilleur de la Tech et du Design Miliboo ouvre d'autres perspectives au secteur du mobilier et de l'habitat.





Prochain rendez-vous :

26 novembre 2020 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-21



À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr





