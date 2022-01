Miliboo : RÉSULTATS TRÈS SOLIDES AU 1ER SEMESTRE 2021-22

Maintien d'un niveau d'activité semestriel élevé : 18,4 M€ (+0,7%)

EBITDA retraité de 1,0 M€

Forte progression du résultat d'exploitation : +78,4%

Résultat net bénéficiaire et stable







Chavanod, le 11 janvier 2022 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats semestriels de l'exercice 2021-22 (période du 1er mai au 31 octobre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 10 janvier 2022. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires ont été effectuées.

Le rapport financier semestriel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) S1 2020-21 S1 2021-22 Chiffre d'affaires 18,3 18,4 Marge brute1 11,4 10,9 Taux de marge brute 62,4% 59,2% Charges et produits d'exploitation -10,9 -10,3 Ebitda comptable 0,5 0,6 Retraitements de charges d'exploitation 2 0,6 0,4 Ebitda retraité3 1,1 1,0 Résultat d'exploitation 0,3 0,5 Résultat net 0,3 0,3



Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et Fondateur de Miliboo commente : « Nous sommes satisfaits de la performance réalisée sur ce semestre. Miliboo a démontré sa capacité à optimiser le taux de disponibilité de ses produits et à maintenir, ainsi, un niveau d'activité élevé dans un contexte de marché plus difficile. Cela récompense le travail de l'ensemble de nos équipes qui se sont mobilisées sans relâche pour satisfaire nos clients.

Dans un contexte inflationniste, notamment sur le fret qui pèse sur notre marge brute, nous avons su contrôler nos autres charges opérationnelles. Le résultat d'exploitation est en forte progression et notre résultat net équivalent à celui de l'an dernier.

Alors que nous entamons le 2nd semestre de l'exercice 2021-22, les incertitudes demeurent en raison des tensions toujours présentes sur la chaîne d'approvisionnement et sur les prix des containers en provenance d'Asie. Maintenir un taux élevé de disponibilité reste toujours un enjeu majeur, nous restons confiants pour la suite de l'exercice, assurés de la pertinence de notre modèle multicanal et des choix stratégiques réalisés jusqu'à maintenant. »







CHIFFRE D'AFFAIRES DE 18,4 M€ (+0,7%)

Miliboo maintient un niveau d'activité élevé au 1er semestre 2021-22 avec un chiffre d'affaires de 18,4 M€, légèrement supérieur à celui de l'an passé qui constituait une base de comparaison élevée. Cette performance a été réalisée, dans un contexte d'un retour à un environnement commercial plus normalisé entre les ventes en magasin et en ligne. Le panier moyen sur le semestre s'établit à 301 € contre 267 € au 1er semestre 2020-21.

La croissance a été portée par la France (86% de l'activité) en hausse de +2,0%. Le chiffre d'affaires à l'international est toujours impacté par l'arrêt stratégique des ventes au Royaume-Uni et en Suisse, alors que celles sur les marchés phares (Espagne et Italie) sont en croissance.

La demande est restée toujours bien orientée notamment sur les produits des segments les plus élevés, dont la disponibilité a pu être assurée dans de bonnes conditions.







MARGE BRUTE DE 59,2% ET PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION : +78%

La marge brute au 1er semestre s'établit à 10,9 M€ soit un taux de marge brute sur chiffre d'affaires de 59,2% en recul de plus de 3 points. Cette évolution est directement liée à la hausse des coûts d'achat et d'import, compensée toutefois pour une partie par la hausse du panier moyen.

Malgré cette érosion conjoncturelle de la marge brute, le Groupe a su, grâce à une gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles, faire progresser son EBITDA comptable (0,6 M€ vs. 0,5 M€ à la même période l'an passé), préserver son niveau d'EBITDA retraité (1,0 M€ vs. 1,1 M€) et enregistrer une forte hausse de son résultat d'exploitation à 0,5 M€ soit une progression de +78,4%.

Cette performance opérationnelle confirme la solidité du modèle et son potentiel de rentabilité à moyen terme.

Après prise en compte du résultat financier (-0,2 M€) et du résultat exceptionnel, Miliboo affiche un résultat net positif et stable par rapport au 1er semestre 2020-21, de 0,3 M€.







TRÉSORERIE BRUTE DE 8,5 M€

Les flux retraités générés par l'activité ressortent à -4,4 M€. Cette évolution est liée à une hausse du besoin en fonds de roulement, due notamment au renforcement des stocks pour assurer un taux de disponibilité de ses produits suffisants afin de répondre à la demande.

Les capitaux propres ressortent à 2,8 M€ et la trésorerie nette est positive (hors OCA) à hauteur de 1,1 M€ (8,4 M€ de trésorerie disponible).







PERSPECTIVES POUR LA SUITE DE L'EXERCICE 2021-22

Miliboo entend poursuivre sa stratégie au 2nd semestre visant à maintenir un bon niveau de disponibilité de l'offre tout en restant attentive à l'évolution des incertitudes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement.

Le Groupe continue d'opérer une gestion rigoureuse de ses charges afin de limiter l'impact mécanique, sur sa marge brute, des tensions inflationnistes actuelles sur les coûts d'achats et d'import.

Bien que plus normalisée par rapport à l'an passé, la demande reste dynamique et Miliboo dispose toujours d'une couverture médiatique et publicitaire conséquente issue du partenariat media-for-equity avec le Groupe M6.

Prochain rendez-vous :

24 février 2022 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021-22







À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 41 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2020-21 (clôture au 30 avril 2021), en hausse de plus 37% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).









Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com







ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

1 Marge brute sur chiffre d'affaires = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks

2 Exclusion des charges non-cash des loyers des boutiques correspondant au traitement comptable des loyers en franchise, des charges non-cash de publicité auprès de M6 non décaissées car rémunérées en OCA, des charges d'instrument de capitaux dans le cadre de plan de rétention de cadres, et pour la période précédente de charges cash de loyer de la boutique réparties équitablement sur tout l'exercice en cours et charges de conception de spot TV et Radio réparties sur sa durée d'utilisation effective.

3 Ebitda comptable retraité des éléments décrits en note 2.

