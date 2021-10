Miliboo : Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Le présent rapport a notamment pour objet de vous présenter la situation de notre société et celle de ses filiales.

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l'effet notamment de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2021 et d'octroyer au conseil d'administration les délégations financières nécessaires pour procéder s'il le juge utile à toutes émissions qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre du développement des activités de la Société.

I. ACTIVITE ET SITUATION DE L'ENSEMBLE DU GROUPE, DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES

La consommation des espaces publicitaires télé, radio et internet mis à disposition par le groupe M6 est reconnue comme une charge dans le résultat opérationnel au fur et à mesure de leur diffusion. Cette consommation est rémunérée sous forme d'obligations convertibles en actions (« OCA »

Le groupe dont nous vous décrivons l'activité comprend les sociétés Miliboo (ci-après, la Société), Miliboutique SASU, Miliboo Corp, AGL Import Chine Wofe, Miliboo Connected, Milistock SASU, et SCI AGL Immobilier (ci-après, le Groupe), et est spécialisé dans le secteur d'activité de la conception et de la vente de mobilier contemporain via internet et deux boutiques physiques connectées.

Retraitement de la charge des actions gratuites attribuées par la Société, afin de mieux refléter la performance opérationnelle indépendamment de la politique d'attraction et de rétention de ses cadres.

La Société bénéficie d'une franchise de plusieurs mois de loyers pour sa boutique du boulevard de la Madeleine. Cependant, même non décaissée et non décaissable, cette franchise doit être comptabilisée en charge

Cette progression s'appuie à la fois sur un fort accroissement des volumes vendus (+21,4%) et une croissance par les prix issue d'une part d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés de nos gammes et d'autres part d'un moindre recours aux offres promotionnelles par rapport à l'an passé (impact combiné de +15,4%). Le panier moyen est passé de 257 € HT sur l'exercice précédent à 271 € HT sur cet exercice (+5,6%).

La France - 85,7% du CA total - a été le principal contributeur de cette croissance à hauteur de 9.271 K€ (+35,9%). L'ensemble des canaux de distribution, à savoir son site, ses deux boutiques et les places de marchés partenaires est en croissance. La marque a bénéficié tout au long de l'exercice d'une exposition publicitaire grâce à plusieurs campagnes télé et radio d'ampleur sur les supports du Groupe M6. Cette croissance traduit le succès des actions stratégiques menées par Miliboo, notamment les effets de son partenariat media-for-equity avec le Groupe M6 et de son positionnement omni canal.

L'international a vu ses ventes progresser de 1.740 K€ (+42,4%), croissance soutenue dans les pays où Miliboo est historiquement implanté, à savoir l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Miliboo a compté 9,5 Millions de visiteurs uniques sur l'exercice, en augmentation de 6% par rapport à l'an passé. La transformation a été bien meilleure que lors de l'exercice précédent, tout en enregistrant en France des pics de fréquentation lors des périodes de campagnes publicitaires plus marqués que précédemment.

1.2.2 MARGE BRUTE

La marge brute 2 s'établit à 25.973 K€, en augmentation de 8.314 K€ (+47,1%), soit un taux de marge brute de 63,4%, à comparer à un taux de 59,0 % sur l'exercice précédent. Cette progression est la conséquence d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés des différentes gammes et d'une réduction des actions promotionnelles par rapport à l'année passée.

Concernant les achats, les gains liés à l'accroissement des volumes ont été atténués par un renchérissement des coûts de transport.

1.2.3 CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION (AVANT RETRAITEMENTS)

Les charges et produits d'exploitation détaillés ci-dessous s'entendent hors tout retraitement explicité en notes 2 à 5 du paragraphe 2.1 du présent rapport).

Les charges et produits d'exploitation 3 s'élèvent en totalité à 22.915 K€ contre 19.182 K€ pour l'an passé, soit une progression de 3.733 K€ (+19,5%).

Les coûts d'activité de stockage et de livraisons au client progressent de 595 K€ (+10,0%) suite à l'accroissement du nombre de commandes reçues et de livraisons à effectuer.

Les coûts d'informatiques - hébergement des serveurs et gestion du trafic, développement et maintenance des systèmes actuels - ont progressé de 704 K€, conséquence des besoins accrus sur ces postes là pour absorber et soutenir la croissance actuelle et future.

Chiffre d'affaires - achats de marchandises + ou - variation de stocks, y compris de matières premières Autres qu'achats de marchandises et matières premières, variation de stock, dotation aux amortissements et provisions, mais comprenant les transferts de charges et la production immobilisée

