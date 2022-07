Miliboo : dopé par l'entrée de M6 dans son capital

Fruit d'un partenariat stratégique signé en mars 2019, l'entrée du groupe M6 à hauteur de 21,4 % dans le capital de Miliboo a boosté le cours de bourse de la marque digitale d'ameublement, qui gagne 11,86 % à 3,30 euros. Le groupe de médias est devenu le deuxième actionnaire de Miliboo après la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA). Celles-ci avaient été obtenues dans le cadre d'un partenariat de type "media for equity" signé en mars 2019.



Pendant trois ans, le groupe audiovisuel a mis à disposition de Miliboo un volume d'espace publicitaire sur l'ensemble de ses médias (TV, radio et digital) et a été rémunéré en contrepartie par des obligations convertibles en actions Miliboo d'une valeur totale de 3,75 millions d'euros.



Sera proposé à M6 Interactions un siège au sein du Conseil d'administration de Miliboo, nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires de la société à l'occasion de la prochaine Assemblée générale prévue en octobre 2022.



Selon GreenSome Finance, "ce partenariat a pleinement joué et a ainsi permis à Miliboo de changer de dimension avec une forte progression du chiffre d'affaires qui est passé de 23 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2018-19 à près de 40 millions d'euros en 2021-22, soit une croissance de +70% en 3 ans.



" Cette décision stratégique marque la forte confiance du groupe M6 dans Miliboo, (…) convaincu de la capacité de la marque d'ameublement à poursuivre son développement et à continuer à prendre de nouvelles parts de marché ", expliquent les deux sociétés dans leur communiqué. De son côté, Miliboo continuera d'investir régulièrement sur le plan publicitaire avec le groupe M6.