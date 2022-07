Miliboo : entouré avec l'entrée de M6 au capital

Miliboo grimpe près de 12% après l'annonce de l'entrée du Groupe M6 au capital de la marque digitale d'ameublement, à hauteur de 21,4%, par la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA) dans le cadre du partenariat stratégique signé en mars 2019.



'Durant ces trois ans, Miliboo a su se servir de l'effet de levier de nos médias et de l'efficacité du 'drive to web' de nos antennes pour accélérer son développement et changer de dimension', commente Henri de Fontaines, directeur de la stratégie de M6.



Cette opération permet de renforcer les capitaux propres de Miliboo et de réduire son endettement de 3,75 millions d'euros. Sera proposé, à la prochaine AG prévue en octobre, d'attribuer à M6 Interactions un siège au sein du conseil d'administration.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.