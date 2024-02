Miliboo est spécialisé dans la conception et la commercialisation de mobilier contemporain sur Internet. La société propose des canapés et des fauteuils, des chaises et des tabourets, des tables, des meubles de rangement, des meubles pour salles de bain, du mobilier de jardin ainsi que des articles de décoration (luminaires, paravents, tableaux, tapis, etc.). Les produits sont vendus via le site Internet miliboo.com et au travers de 3 magasins sous l'enseigne Milibootik implantés en France. 86,8% du CA est réalisé en France.

Secteur Mobiliers de maison