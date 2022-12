Miliboo : une perte opérationnelle prévue au premier semestre

Miliboo a fait état vendredi d'une activité 'record' au titre du 1er semestre de son exercice 2022-23, mais aussi prévenu qu'il serait dans le rouge au niveau opérationnel sur le semestre en raison des tensions inflationnistes.Le spécialiste de l'ameublement indique que son chiffre d'affaires semestriel est ressorti à 21,4 millions d'euros sur les six mois clos fin octobre, en croissance de 16%, soit un nouveau record semestriel.Si le panier moyen a fortement augmenté, pour s'établir à 315 euros contre 301 euros un an plus tôt, le groupe savoyard souligne que le bond de son chiffre d'affaires provient surtout de l'augmentation de ses volumes, l'effet prix étant marginal sur le semestre.Sur son deuxième trimestre, Miliboo a généré un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, en croissance de 24,9% par rapport à celui enregistré au deuxième trimestre de l'exercice 2021-22Miliboo - qui dit faire face à des prix de revient très élevés sur ses produits du fait des tensions inflationnistes amplifiées par l'évolution défavorable de la parité euro-dollar - prévient que cet effet conjoncturel est difficile à répercuter intégralement sur ses prix de ventes, ce qui pèse sur ses marges.Son Ebitda semestriel devrait ainsi ressortir en perte, autour de -1,5 million d'euros, avec une perte concentrée sur le premier trimestre, le deuxième trimestre étant lui proche de l'équilibre grâce au très bon niveau d'activité enregistré sur la période.Cotée sur Euronext Groxth Paris, l'action Miliboo reculait de 2,2% vendredi suite à cette publication.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.