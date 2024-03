Le Comité de nomination et de rémunération et le Conseil d'administration de Millennium Online Solutions (India) Limited, lors de leurs réunions respectives tenues le 29 mars 2024, ont approuvé les points suivants : Démission de M. Vikash Badola, secrétaire général et responsable de la conformité de la société, à compter de la fermeture des bureaux le 30 mars 2024. Nomination de Mme Arpita Bansal en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité à compter du 1er avril 2024. À la suite de cette nomination, Mme Arpita Bansal est considérée comme un membre du personnel d'encadrement clé conformément aux dispositions de l'article 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et également comme le responsable de la conformité de la société en vertu du règlement 6(1) de la réglementation SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Mme Arpita Bansal est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (ICSI). Elle a travaillé dans différents domaines et avec diverses entreprises, y compris des sociétés cotées et non cotées. Elle possède une riche expérience de trois ans dans le domaine du secrétariat et des questions juridiques, de la conformité à la cotation en bourse, de la gouvernance d'entreprise et des relations avec divers ministères/organismes gouvernementaux.