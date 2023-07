MillerKnoll, Inc. se consacre à la recherche, à la conception, à la fabrication, à la vente et à la distribution de sièges, de systèmes de mobilier de bureau, d'autres éléments de mobilier autoportants, de textiles, de cuir, de feutre, de mobilier d'intérieur et de services connexes. Les secteurs de la société comprennent Americas Contract, International Contract, Global Retail et Knoll. Le segment Americas Contract s'occupe de la conception, de la fabrication et de la vente de meubles et de produits textiles pour les environnements de travail, y compris les bureaux, les soins de santé et les environnements éducatifs, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le segment Knoll comprend les opérations mondiales associées à la conception, la fabrication et la vente de produits d'ameublement au sein de la constellation de marques Knoll. Son portefeuille de marques comprend Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollTextiles, Maars Living Walls, Maharam, Muuto, naughtone et Spinneybeck FilzFelt.